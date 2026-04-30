Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют після засідання ФРС
11:51 30.04.2026 |
Курс американського долара слабко підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.
Федеральна резервна система (ФРС) напередодні зберегла ключову процентну ставку в діапазоні 3,5-3,75% річних, як і очікувалося. Рішення було ухвалено більшістю голосів.
Під час пресконференції за підсумками засідання голова Федрезерву Джером Павелл зазначив, що кількість керівників ФРС, які віддали перевагу порівняно нейтральним формулюванням у заяві за підсумками засідання, збільшилася, а дебати під час нього були жвавими.
Павелл очікує, що підвищені ціни на енергоносії в короткостроковій перспективі підстьобнуть інфляцію в США. За його словами, у більш віддаленій перспективі наслідки близькосхідного конфлікту для американської економіки та їхній масштаб неясні.
Термін повноважень Павелла як голови ФРС закінчується наступного місяця. У травні американський ЦБ має очолити Кевін Ворш.
Трейдери більше не очікують зниження ставки Федрезерву в поточному році й оцінюють у 55% ймовірність її підвищення до квітня 2027 року, зазначає Reuters. Перед засіданням ФРС імовірність посилення ГКП у цей період оцінювали в 20%.
"Зміна тональності заяви і наявність розбіжностей всередині ФРС роблять ситуацію цікавою, - написав аналітик National Australia Bank Родріго Катріл. - Ми починаємо бачити, що деякі керівники стурбовані інфляційним впливом війни в Ірані на економіку, і це, очевидно, впливатиме на політику Федрезерву".
Пізніше в четвер будуть оголошені підсумки засідань Європейського центрального банку і Банку Англії. Експерти та учасники ринку очікують, що обидва регулятори залишать ставки без змін.
Євро за даними на 9:24 кч торгується по $1,1667 порівняно з $1,1677 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта становить $1,3463 проти $1,3477 у середу.
Вартість долара в парі з єною підвищилася до 160,68 єни з 160,08 єни наприкінці попередніх торгів.
Проти офшорного юаня долар торгується на рівні 6,8438 юаня порівняно з 6,8476 юаня напередодні.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
