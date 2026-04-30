Долар США слабо зміцнюється до основних світових валют після засідання ФРС

11:51 30.04.2026 |

Фінанси

Курс американського долара слабко підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Федеральна резервна система (ФРС) напередодні зберегла ключову процентну ставку в діапазоні 3,5-3,75% річних, як і очікувалося. Рішення було ухвалено більшістю голосів.

Під час пресконференції за підсумками засідання голова Федрезерву Джером Павелл зазначив, що кількість керівників ФРС, які віддали перевагу порівняно нейтральним формулюванням у заяві за підсумками засідання, збільшилася, а дебати під час нього були жвавими.

Павелл очікує, що підвищені ціни на енергоносії в короткостроковій перспективі підстьобнуть інфляцію в США. За його словами, у більш віддаленій перспективі наслідки близькосхідного конфлікту для американської економіки та їхній масштаб неясні.

Термін повноважень Павелла як голови ФРС закінчується наступного місяця. У травні американський ЦБ має очолити Кевін Ворш.

Трейдери більше не очікують зниження ставки Федрезерву в поточному році й оцінюють у 55% ймовірність її підвищення до квітня 2027 року, зазначає Reuters. Перед засіданням ФРС імовірність посилення ГКП у цей період оцінювали в 20%.

"Зміна тональності заяви і наявність розбіжностей всередині ФРС роблять ситуацію цікавою, - написав аналітик National Australia Bank Родріго Катріл. - Ми починаємо бачити, що деякі керівники стурбовані інфляційним впливом війни в Ірані на економіку, і це, очевидно, впливатиме на політику Федрезерву".

Пізніше в четвер будуть оголошені підсумки засідань Європейського центрального банку і Банку Англії. Експерти та учасники ринку очікують, що обидва регулятори залишать ставки без змін.

Євро за даними на 9:24 кч торгується по $1,1667 порівняно з $1,1677 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3463 проти $1,3477 у середу.

Вартість долара в парі з єною підвищилася до 160,68 єни з 160,08 єни наприкінці попередніх торгів.

Проти офшорного юаня долар торгується на рівні 6,8438 юаня порівняно з 6,8476 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0820
  0,0085
 0,02
EUR
 1
 51,5803
  0,0804
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0400  0,02 0,05 44,0700  0,02 0,05
EUR 51,5091  0,01 0,01 51,5310  0,01 0,02

