Курс долара США слабо підвищується до основних світових валют перед рішенням ФРС

Долар США трохи зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, більш відчутно підвищується в парі з японською єною вдень у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Трейдери очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС), що буде останнім для Джерома Павелла як голови центрального банку США.

ФРС оголосить рішення щодо базової процентної ставки о 21:00 к. ч у середу. Аналітики та учасники ринку переажно очікують, що регулятор збереже її без змін. Особливий інтерес становитиме оцінка Федрезервом економічних наслідків війни на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до затяжної блокади Ірану, написала напередодні The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Останніми тижнями Трамп висловлювався на підтримку посилення тиску на економіку Ісламської республіки за рахунок недопущення виходу суден з іранських портів.

Продовження блокади Ормузької протоки посилює побоювання з приводу прискорення інфляції і підтримує попит на долар як на захисний актив, зазначає Trading Economics.

Як показали опубліковані в середу попередні дані статистичного управління INE, інфляція в Іспанії, розрахована за гармонізованими стандартами Євросоюзу, у квітні прискорилася до максимальних з червня 2024 року 3,5% у річному обчисленні з 3,4% місяцем раніше. Показник істотно перевищує цільовий рівень Європейського центрального банку (ЄЦБ), що становить 2%.

ЄЦБ і Банк Англії опублікують рішення щодо ставок у четвер.

Євро станом на 15:06 кв торгується по $1,1706, зі зниженням на 0,06% від рівня закриття попередньої сесії.

Фунт дешевшає на 0,04%, до $1,3511.

Вартість долара в парі з ієною піднімається на 0,13%, до 159,82 єн.

