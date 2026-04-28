Долар США зміцнюється до євро й фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро й фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єни, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Трейдери продовжують оцінювати геополітичні новини й очікують засідань провідних світових центробанків, намічених на поточний тиждень. Увага учасників ринку цього тижня спрямована на засідання Федеральної резервної системи (ФРС), а також Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії.

Підсумки засідання ФРС, яке стане останнім для нинішнього глави американського ЦБ Джерома Павелла, буде підбито в середу. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics аналітиків передбачає збереження базової процентної ставки Федрезервом на поточному рівні в 3,5-3,75%.

ЄЦБ і Банк Англії опублікують чергові рішення щодо ставок у четвер. Експерти очікують, що обидва регулятори залишать ключові ставки незмінними за відсутності ясності щодо тривалості та масштабу нафтового шоку, викликаного конфліктом на Близькому Сході.

Пара євро/долар за даними на 8:50 кч торгується на рівні $1,1709 порівняно з $1,1722 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3522 проти $1,3534 у понеділок.

Вартість долара в парі з єною опустилася під час торгів до 159,13 єни порівняно зі 159,43 єни за підсумками попередньої сесії.

Банк Японії у вівторок зберіг ключову відсоткову ставку на позначці 0,75% річних - це максимальний рівень більш ніж за 30 років (з вересня 1995 року). Шість із дев'яти членів керівництва центробанку проголосували за таке рішення, ще троє запропонували підняти ставку до 1%, ідеться в повідомленні за підсумками засідання. Японський регулятор також підвищив прогноз зростання споживчих цін на 2026 рік, що посилює очікування підйому ключової ставки в майбутньому.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8327 юаня порівняно з 6,8263 юаня на закриття ринку в понеділок.

