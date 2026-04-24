НБУ з 25 квітня пом'якшує низку валютних обмежень

Національний банк України (НБУ) з 25 квітня 2026 року пом'якшує низку валютних обмежень, зокрема, спрощує умови купівлі валюти для оборонних підприємств, розширює можливості її переказу за кордон для військовослужбовців-нерезидентів і фахівців-нерезидентів, а також створює умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном.

"Під час виконання заявок оборонних підприємств на купівлю валюти банки зможуть не враховувати залишки іноземної валюти на рахунках, якщо ці кошти надійшли від іноземних держав або уповноважених ними агенцій на фінансування контрактів із виробництва товарів військового призначення та подвійного використання для сил безпеки й оборони", - зазначили в пресрелізі НБУ у п'ятницю.

Таке саме правило діятиме і в разі купівлі валюти за рахунок бюджетних коштів для виконання державного контракту з виробництва товарів військового призначення для цих отримувачів.

Нацбанк також розширив можливості купівлі валюти та її переказу за кордон для військовослужбовців-нерезидентів. Вони зможуть без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в сумі отриманого грошового забезпечення, якщо ці кошти були зараховані на рахунок з 1 травня 2026 року. Для коштів, зарахованих до цієї дати, діятиме чинний ліміт у межах 400 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць.

Крім того, банкам дозволено зараховувати кошти в гривні в межах України на поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів, які проходять або проходили військову службу в Збройних Силах України або Національній гвардії України.

Для фізосіб-резидентів Росії чи Білорусі такі операції дозволено без окремого погодження зі Службою безпеки України, але перекази від резидентів цих країн можливі лише за наявності в такої фізособи документа про тимчасовий прихисток іншої держави.

Уточнено, що для ідентифікації та верифікації військовослужбовців під час відкриття рахунків банки та небанківські надавачі платіжних послуг зможуть використовувати військово-обліковий документ військовослужбовця, а також дійсні на цей момент військовий квиток, посвідчення офіцера чи посвідчення генерала (адмірала).

Регулятор також спростив окремі умови купівлі та переказу валюти для залучення висококваліфікованих фахівців-нерезидентів. Українським юрособам дозволено купувати та переказувати іноземну валюту на рахунки фізосіб-нерезидентів - членів наглядових рад, рад директорів і виконавчих органів, відкриті за межами України, у сумі виплат, нарахованих з 1 травня 2026 року за цивільно-правовими договорами.

Фізособи-нерезиденти, своєю чергою, зможуть купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в сумі виплат, що надійшли з 1 травня 2026 року на їхні гривневі рахунки в українських банках як зарплата, інші виплати, передбачені законом, а також виплати за цивільно-правовими договорами.

НБУ також дозволив ТОВ "Агенція національної єдності" здійснювати перекази за кордон за рахунок бюджетних коштів для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном і сприяння їх поверненню в Україну.

Окремо регулятор скасував вимогу для страховиків подавати щомісячні розрахунки про виконання вимог до платоспроможності для перебування в переліку компаній, які мають право здійснювати операції з перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

Зміни затверджено постановою правління центробанку від 23 квітня 2026 року, яка набирає чинності з 25 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, у січні 2026 року НБУ вже пом'якшив низку валютних обмежень, зокрема запровадив для бізнесу "позиковий" ліміт, дозволив повертати кошти за товар на рахунки фізосіб за кордоном за визначених умов, а також уточнив правила валютного нагляду за експортними розрахунками.