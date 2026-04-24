Долар стабільний до основних світових валют, завершує тиждень у плюсі

Курс долара США практично не змінюється до євро і фунта стерлінгів, а також до японської єни і китайського юаня вранці в п'ятницю.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також оцінюють статдані з Великої Британії та Японії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,07%. З початку тижня індикатор додав близько 0,8% на тлі невизначеності щодо перспектив мирного врегулювання конфлікту між США та Іраном.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США могли б просто зараз укласти угоду про врегулювання конфлікту з Іраном, однак у такому разі вона не була б ідеальною. За словами Трампа, йому потрібна "угода, яка діятиме вічно", і гарантує, що у Тегерана ніколи не буде ядерної зброї.

Президент додав, що армії США під час військової операції вдалося знищити 78% цілей в Ірані, визначених командуванням. Якщо з Іраном не вдасться укласти угоду, американські військові відновлять удари і вразять цілі, що залишилися, попередив Трамп.

"Нафта і долар рухаються за подібною траєкторією. Ціни на нафту знову почали зростати, і я б сказав, що долар залишиться досить міцним", - зазначив аналітик Matsui Securities Шо Судзукі.

Пара євро/долар за даними на 9:23 кч торгується на рівні $1,1680 порівняно з $1,1686 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3463 проти $1,3467 за підсумками торгів у четвер.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібні продажі у Великій Британії в березні збільшилися на 0,7% проти попереднього місяця, тоді як опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували зростання лише на 0,2%.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,78 єни порівняно зі 159,73 єни на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 1,5% у річному виразі після зростання на 1,3% у лютому. Тим часом зростання споживчих цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) прискорилося до 1,8% з лютневих 1,6%.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний на рівні 6,8372 юаня.

