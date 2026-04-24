Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до основних світових валют, завершує тиждень у плюсі

11:20 24.04.2026 |

Фінанси

Курс долара США практично не змінюється до євро і фунта стерлінгів, а також до японської єни і китайського юаня вранці в п'ятницю.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також оцінюють статдані з Великої Британії та Японії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,07%. З початку тижня індикатор додав близько 0,8% на тлі невизначеності щодо перспектив мирного врегулювання конфлікту між США та Іраном.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США могли б просто зараз укласти угоду про врегулювання конфлікту з Іраном, однак у такому разі вона не була б ідеальною. За словами Трампа, йому потрібна "угода, яка діятиме вічно", і гарантує, що у Тегерана ніколи не буде ядерної зброї.

Президент додав, що армії США під час військової операції вдалося знищити 78% цілей в Ірані, визначених командуванням. Якщо з Іраном не вдасться укласти угоду, американські військові відновлять удари і вразять цілі, що залишилися, попередив Трамп.

"Нафта і долар рухаються за подібною траєкторією. Ціни на нафту знову почали зростати, і я б сказав, що долар залишиться досить міцним", - зазначив аналітик Matsui Securities Шо Судзукі.

Пара євро/долар за даними на 9:23 кч торгується на рівні $1,1680 порівняно з $1,1686 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3463 проти $1,3467 за підсумками торгів у четвер.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібні продажі у Великій Британії в березні збільшилися на 0,7% проти попереднього місяця, тоді як опитані Trading Economics аналітики в середньому очікували зростання лише на 0,2%.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,78 єни порівняно зі 159,73 єни на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в Японії в березні збільшилися на 1,5% у річному виразі після зростання на 1,3% у лютому. Тим часом зростання споживчих цін без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) прискорилося до 1,8% з лютневих 1,6%.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний на рівні 6,8372 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9412
  0,0539
 0,12
EUR
 1
 51,3804
  0,1170
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5835  0,02 0,05 44,1635  0,03 0,07
EUR 51,1146  0,08 0,16 51,7746  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9450  0,02 0,03 43,9750  0,02 0,03
EUR 51,3673  0,05 0,09 51,3847  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес