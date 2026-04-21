Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни та юаня

Курс долара США слабко піднімається в парах з євро і фунтом, незначно змінюється в ціні до японської єни і китайського юаня.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,05%.

Інвестори чекають нового раунду мирних переговорів США та Ірану в Ісламабаді. За повідомленнями ЗМІ, Тегеран готується відправити туди своїх представників, попри попередні сигнали про зворотне. Американську делегацію знову очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Трейдери сподіваються, що сторонам вдасться домовитися хоча б щодо продовження перемир'я, яке закінчується в середу.

"Є відчуття, що Трамп хоче укласти угоду з Іраном і закінчити війну якомога швидше", - зазначила Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia.

Також трейдери чекають важливих макроекономічних статданих, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Так, дані про британську інфляцію будуть оприлюднені в середу, остаточний індекс довіри споживачів у США за квітень, що розраховується Мічиганським університетом, - у п'ятницю.

Пара євро/долар за даними на 9:12 кч торгується на рівні $1,1777 порівняно з $1,1790 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає близько 0,1%.

Вартість фунта до долара також опускається приблизно на 0,1% і становить $1,3527 проти $1,3536 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,89 єни порівняно зі 158,82 єни на закриття попередньої сесії.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний і торгується по 6,8137 юаня.

