Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни та юаня
11:09 21.04.2026 |
Курс долара США слабко піднімається в парах з євро і фунтом, незначно змінюється в ціні до японської єни і китайського юаня.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,05%.
Інвестори чекають нового раунду мирних переговорів США та Ірану в Ісламабаді. За повідомленнями ЗМІ, Тегеран готується відправити туди своїх представників, попри попередні сигнали про зворотне. Американську делегацію знову очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Трейдери сподіваються, що сторонам вдасться домовитися хоча б щодо продовження перемир'я, яке закінчується в середу.
"Є відчуття, що Трамп хоче укласти угоду з Іраном і закінчити війну якомога швидше", - зазначила Керол Конг з Commonwealth Bank of Australia.
Також трейдери чекають важливих макроекономічних статданих, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Так, дані про британську інфляцію будуть оприлюднені в середу, остаточний індекс довіри споживачів у США за квітень, що розраховується Мічиганським університетом, - у п'ятницю.
Пара євро/долар за даними на 9:12 кч торгується на рівні $1,1777 порівняно з $1,1790 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає близько 0,1%.
Вартість фунта до долара також опускається приблизно на 0,1% і становить $1,3527 проти $1,3536 за підсумками торгів у понеділок.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,89 єни порівняно зі 158,82 єни на закриття попередньої сесії.
Долар у парі з офшорним юанем стабільний і торгується по 6,8137 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
