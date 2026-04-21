- 21.04.26
- 21:21
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банківській системі нічого не загрожує: Moody’s оцінило вплив стейблкоїнів
09:58 21.04.2026 |
Вплив стейблкоїнів на банківський сектор поки залишається обмеженим. Про це заявив асоційований віцепрезидент Digital Economy Group у Moody's Investors Service Абхі Шрівастава в коментарі Cointelegraph.
За його словами, на поточному етапі впровадження стейблкоїни навряд чи зможуть суттєво відібрати частку ринку у банків. Серед ключових причин він назвав регуляторні обмеження у США, які забороняють дохідні стейблкоїни, а також ефективність місцевої платіжної інфраструктури.
Шрівастава зазначив, що роль стейблкоїнів у платежах, транскордонних переказах та ончейн-фінансах поступово зростає. Водночас у США вже діють «швидкі, дешеві та надійні» платіжні системи, через що ризик дестабілізації для банків у короткостроковій перспективі виглядає обмеженим.
«Для банківського сектору на цьому етапі ризик дестабілізації виглядає обмеженим. У короткостроковій перспективі правила США, які забороняють стейблкоїнам виплачувати дохід, означають, що вони навряд чи зможуть у значному масштабі замінити традиційні депозити всередині країни», - заявив він.
При цьому аналітик додав, що в довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. На його думку, подальше зростання ринку стейблкоїнів і токенізованих реальних активів (RWA) здатне посилити тиск на банківський сектор.
Йдеться насамперед про ризик поступового відтоку депозитів і зниження можливостей банків щодо кредитування. Такий сценарій можливий у разі подальшого масштабування капіталізації сегмента та розширення сфер використання цифрових доларових активів.
ТОП-НОВИНИ
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,16 грн/$1
|Лізинг під 5% для оборонного сектору: визначено банки для запуску програми
|Долар слабко зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни та юаня
|Банківській системі нічого не загрожує: Moody’s оцінило вплив стейблкоїнів
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,05 грн/$1
|Долар зріс до тижневого максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту
|«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку
|Контроль замість анонімності: Anthropic посилює вимоги до користувачів Claude
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts