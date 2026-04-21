Банківській системі нічого не загрожує: Moody’s оцінило вплив стейблкоїнів

09:58 21.04.2026 |

Фінанси

Вплив стейблкоїнів на банківський сектор поки залишається обмеженим. Про це заявив асоційований віцепрезидент Digital Economy Group у Moody's Investors Service Абхі Шрівастава в коментарі Cointelegraph.


За його словами, на поточному етапі впровадження стейблкоїни навряд чи зможуть суттєво відібрати частку ринку у банків. Серед ключових причин він назвав регуляторні обмеження у США, які забороняють дохідні стейблкоїни, а також ефективність місцевої платіжної інфраструктури.

Шрівастава зазначив, що роль стейблкоїнів у платежах, транскордонних переказах та ончейн-фінансах поступово зростає. Водночас у США вже діють «швидкі, дешеві та надійні» платіжні системи, через що ризик дестабілізації для банків у короткостроковій перспективі виглядає обмеженим.

«Для банківського сектору на цьому етапі ризик дестабілізації виглядає обмеженим. У короткостроковій перспективі правила США, які забороняють стейблкоїнам виплачувати дохід, означають, що вони навряд чи зможуть у значному масштабі замінити традиційні депозити всередині країни», - заявив він.

При цьому аналітик додав, що в довгостроковій перспективі ситуація може змінитися. На його думку, подальше зростання ринку стейблкоїнів і токенізованих реальних активів (RWA) здатне посилити тиск на банківський сектор.

Йдеться насамперед про ризик поступового відтоку депозитів і зниження можливостей банків щодо кредитування. Такий сценарій можливий у разі подальшого масштабування капіталізації сегмента та розширення сфер використання цифрових доларових активів.
За матеріалами: incrypted.com
