Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зріс до тижневого максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході
13:30 20.04.2026 |
20 квітня долар США зміцнився до найвищого рівня за тиждень відносно основних валют, перш ніж частково скоротити зростання. Причиною стали відновлення напруженості між США та Іраном і згасання надій на мирну угоду на Близькому Сході.
Це змушує інвесторів шукати безпечні активи, повідомляє Reuters.
Євро торгувався на рівні $1,1757 після того, як раніше протягом сесії досяг тижневого мінімуму в $1,1729. Фунт стерлінгів знизився на 0,11% ‒ до $1,3503. Чутливий до ризику австралійський долар впав на 0,27% ‒ до $0,7148.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести основних валют, становив 98,30, що близько до найвищого рівня за тиждень, і компенсував частину нещодавніх втрат.
"Ескалація на вихідних відроджує геополітичну премію за ризик саме тоді, коли ринки почали враховувати дивіденди миру", ‒ пояснив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.
Він додав, що зростання цін на нафту "це не просто історія енергетики, це історія зростання та ставок".
Аналітики зазначають, що стримані рухи на валютних ринках, коли долар частково відіграв свої початкові прибутки, свідчать про збереження оптимізму про мирне вирішення конфлікту.
"Учасники ринку розуміють, що шлях до офіційної угоди навряд чи буде лінійним і залишається вразливим до раптових змін, тому гравці ринку не будуть повністю здивовані зміною настроїв", ‒ заявив Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.
ТОП-НОВИНИ
|ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,05 грн/$1
|Долар зріс до тижневого максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході
|Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні
|«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку
|Результати опитування: банки прогнозують збільшення ресурсної бази та вартості фондування
|НКЦПФР обмежила операції з єврооблігаціями України
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні
|Microsoft дозволила пропускати оновлення при першому запуску Windows 11
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд