Долар зріс до тижневого максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході

13:30 20.04.2026 |

Фінанси

20 квітня долар США зміцнився до найвищого рівня за тиждень відносно основних валют, перш ніж частково скоротити зростання. Причиною стали відновлення напруженості між США та Іраном і згасання надій на мирну угоду на Близькому Сході.

Це змушує інвесторів шукати безпечні активи, повідомляє Reuters.

Євро торгувався на рівні $1,1757 після того, як раніше протягом сесії досяг тижневого мінімуму в $1,1729. Фунт стерлінгів знизився на 0,11% ‒ до $1,3503. Чутливий до ризику австралійський долар впав на 0,27% ‒ до $0,7148.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести основних валют, становив 98,30, що близько до найвищого рівня за тиждень, і компенсував частину нещодавніх втрат.

"Ескалація на вихідних відроджує геополітичну премію за ризик саме тоді, коли ринки почали враховувати дивіденди миру", ‒ пояснив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

Він додав, що зростання цін на нафту "це не просто історія енергетики, це історія зростання та ставок".

Аналітики зазначають, що стримані рухи на валютних ринках, коли долар частково відіграв свої початкові прибутки, свідчать про збереження оптимізму про мирне вирішення конфлікту.

"Учасники ринку розуміють, що шлях до офіційної угоди навряд чи буде лінійним і залишається вразливим до раптових змін, тому гравці ринку не будуть повністю здивовані зміною настроїв", ‒ заявив Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак