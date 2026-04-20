Долар зріс до тижневого максимуму на тлі напруженості на Близькому Сході

20 квітня долар США зміцнився до найвищого рівня за тиждень відносно основних валют, перш ніж частково скоротити зростання. Причиною стали відновлення напруженості між США та Іраном і згасання надій на мирну угоду на Близькому Сході.

Це змушує інвесторів шукати безпечні активи, повідомляє Reuters.

Євро торгувався на рівні $1,1757 після того, як раніше протягом сесії досяг тижневого мінімуму в $1,1729. Фунт стерлінгів знизився на 0,11% ‒ до $1,3503. Чутливий до ризику австралійський долар впав на 0,27% ‒ до $0,7148.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно шести основних валют, становив 98,30, що близько до найвищого рівня за тиждень, і компенсував частину нещодавніх втрат.

"Ескалація на вихідних відроджує геополітичну премію за ризик саме тоді, коли ринки почали враховувати дивіденди миру", ‒ пояснив Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

Він додав, що зростання цін на нафту "це не просто історія енергетики, це історія зростання та ставок".

Аналітики зазначають, що стримані рухи на валютних ринках, коли долар частково відіграв свої початкові прибутки, свідчать про збереження оптимізму про мирне вирішення конфлікту.