Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

Національний банк України (НБУ) вперше за п'ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку - минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13-14 коп.: купівля - приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж - до 43,76 грн/$1.