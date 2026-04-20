Фінансові новини
- 20.04.26
- 19:06
Банки та банківські технології
Політика
Політика
Корирування
Курс НБУ
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні
13:03 20.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) вперше за п'ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку - минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.
Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.
Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.
На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13-14 коп.: купівля - приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж - до 43,76 грн/$1.
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
