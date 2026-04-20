Валютні інтервенції НБУ минулого тижня збільшились на 9,9% на тлі здешевлення гривні

13:03 20.04.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) вперше за п'ять тижнів збільшив обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку - минулого тижня на $76,1 млн, або на 9,9%, до $842,0 млн, свідчить статистика регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $122,4 млн з $100,3 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $489,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо суттєво зменшилось до $17,8 млн з $32,7 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,4587 грн/$1 завершив тиждень послабленням до 43,6368 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня знизився на 13-14 коп.: купівля - приблизно до 43,38 грн/$1, а продаж - до 43,76 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак