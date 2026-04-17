НКЦПФР обмежила операції з єврооблігаціями України

Купівля-продаж облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП, єврооблігації України) буде можлива лише за принципом "поставка проти оплати" через центрального контрагента, ще однією умовою проведення депозитарними установами операцій з переходу прав на ОЗДП стане розпорядження або повідомлення Національного банку (НБУ).

Відповідне рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОЗДП України під час дії воєнного стану" ухвалила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) у четвер, воно набуде чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.

Іншим нововведенням стала заборона на списання та інші дії, які виводять ОЗДП із системи депозитарного обліку.

Інвестиційні фірми повинні привести вже укладені, але невиконані договори (включно з РЕПО та міни) у відповідність до нових правил, йдеться у рішенні.

Водночас нові вимоги не застосовуються до договорів, стороною яких є банк, який діє від свого імені та за власний рахунок.

Як повідомлялося, Нацбанк України за підтримки МВФ раніше закликав НКЦПФР посилити контроль за операціями торговців з іноземними цінними паперами та валютними державними облігаціями. На думку НБУ, ці операції використовувалися для виводу валюти за кордон. Комісія вже вносила відповідні зміни, які фактично повністю прибрали переваги торговців перед банками.

Згідно з даними Розрахункового центру (РЦ), за тиждень з 6 по 10 квітня цього року на вторинному ринку було здійснено 106 операцій з ОЗДП на загальну суму 513,2 млн грн порівняно із 15,97 тис. операцій з ОВДП на 34 млрд грн.