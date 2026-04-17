У Фонді гарантування розповіли про темпи виплат за реструктуризованими кредитами

У січні - березні 2026 року позичальники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили 55,2 млн грн боргів.

Зазначається, що загалом від початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, від позичальників надійшло 1491,7 млн грн за програмами реструктуризації кредитів, із них у першому кварталі 2026 року - 55,2 млн грн.

Окрім того, в березні фондом були розглянуті звернення від п'яти позичальників АТ «РВС Банк» щодо семи кредитних договорів з метою проведення реструктуризації на загальну суму 44,7 млн грн. На сьогодні укладено перші угоди.

Як повідомлялося, для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року. Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн - для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн - для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації. На період реструктуризації проценти за користування кредитом встановлюються залежно від періоду реструктуризації та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка: менше 18 місяців - ставка 0,1% річних, 19-24 місяці - 3%, більше двох років - 5%. Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.