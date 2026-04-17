Долар США стабільний до єни, слабко зміцнюється до євро і фунта

Курс долара США слабко підвищується в парах з євро і фунтом стерлінгів, стабільний до японської єни вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдери оцінюють статдані та очікують новин про американсько-іранські переговори в надії на їхнє відновлення до завершення терміну дії перемир'я на Близькому Сході. Напередодні телеканал "Аль-Джазіра" повідомив про прибуття до Тегерана делегації пакистанських посередників для обговорення нового раунду консультацій щодо врегулювання конфлікту.

Початок військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, а також перекриття Ормузької протоки, яке відбулося після цього, спричинило різке зростання цін на нафту, породивши побоювання щодо розігріву інфляції та посилення грошово-кредитної політики центральними банками.

Опублікований у середу регіональний огляд Федеральної резервної системи Beige Book засвідчив, що економічна активність у восьми з дванадцяти округів США в період з кінця лютого до початку квітня 2026 року зростала темпами від слабких (slight) до помірних (moderate). Близькосхідний конфлікт став головним джерелом невизначеності для представників бізнесу, що ускладнив ухвалення рішень щодо найму, ціноутворення та капіталовкладень. Ціни на електроенергію і паливо різко зросли в усіх округах через конфлікт. Слідом за цим було відзначено збільшення витрат на перевезення і логістику, а також підвищення цін на пластмаси, добрива та інші продукти хімічної та нафтохімічної промисловості, йдеться в огляді.

Своєю чергою оцінку темпу зростання споживчих цін у єврозоні в березні було переглянуто з підвищенням. Згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського Союзу, річна інфляція минулого місяця становила 2,6% проти 1,9% місяцем раніше. Попередньо повідомлялося про підйом цін на 2,5%.

Євро станом на 14:53 к.ч. торгується по $1,1783, зі зниженням на 0,14% від рівня закриття попередньої сесії. Фунт дешевшає на 0,12%, до $1,3547.

Курс американської валюти в парі з єною становить 158,97 єн порівняно зі 158,98 єнами на закриття торгів у середу.

