НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході
14:52 16.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) наразі вважає достатньою монетарною реакцію на події на Близькому Сході збереження облікової ставки на рівні 15%, повідомив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський.
"Поки що цієї реакції достатньо, потреби у якихось різких рухах немає. Ми не знаємо, наскільки затягнеться війна на Близькому Сході, як довго триматиметься ця висока ціна на нафту, але видно, що йде адаптація до нового рівня цін", - зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
У разі потреби Нацбанк готовий відреагувати, однак для цього необхідно провести засідання Комітету з монетарної політики і правління, зауважив Лепушинський.
Він додав, що наступне рішення щодо облікової ставки наприкінці квітня ухвалюватиметься на основі оновленого макроекономічного прогнозу.
"За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом'якшення політики, а у разі їх посилення буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів", - наголосив Лепушинський.
Як повідомлялося, наприкінці січня регулятор знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5% річних, на якому утримував її сім засідань поспіль. Згідно з оновленою тоді прогнозною траєкторією облікової ставки у другому кварталі цього року очікувався її рівень 14,5% проти 14,1% у попередньому прогнозі, у третьому кварталі - 14,5% проти 13,2%, у четвертому - 14,5% проти 12,7%.
Але у середині березня цього року Нацбанк зберіг облікову ставку на 15% річних. Пізніше НБУ уточнив, що збереження облікової ставки 15% до кінця 2026 року допускають 7 з 11 членів комітету монетарної політики НБУ, а один - навіть її підвищення.
ТОП-НОВИНИ
|НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході
