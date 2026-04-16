НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

14:52 16.04.2026

Фінанси

Національний банк України (НБУ) наразі вважає достатньою монетарною реакцію на події на Близькому Сході збереження облікової ставки на рівні 15%, повідомив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський.

"Поки що цієї реакції достатньо, потреби у якихось різких рухах немає. Ми не знаємо, наскільки затягнеться війна на Близькому Сході, як довго триматиметься ця висока ціна на нафту, але видно, що йде адаптація до нового рівня цін", - зазначив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У разі потреби Нацбанк готовий відреагувати, однак для цього необхідно провести засідання Комітету з монетарної політики і правління, зауважив Лепушинський.

Він додав, що наступне рішення щодо облікової ставки наприкінці квітня ухвалюватиметься на основі оновленого макроекономічного прогнозу.

"За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом'якшення політики, а у разі їх посилення буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів", - наголосив Лепушинський.

Як повідомлялося, наприкінці січня регулятор знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5% річних, на якому утримував її сім засідань поспіль. Згідно з оновленою тоді прогнозною траєкторією облікової ставки у другому кварталі цього року очікувався її рівень 14,5% проти 14,1% у попередньому прогнозі, у третьому кварталі - 14,5% проти 13,2%, у четвертому - 14,5% проти 12,7%.

Але у середині березня цього року Нацбанк зберіг облікову ставку на 15% річних. Пізніше НБУ уточнив, що збереження облікової ставки 15% до кінця 2026 року допускають 7 з 11 членів комітету монетарної політики НБУ, а один - навіть її підвищення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

