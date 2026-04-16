Бізнес-очікування щодо курсу: через рік долар може становити 45 грн, євро — 54 грн
Середнє очікуване значення обмінного курсу через 12 місяців становить 45,00 грн/$ (зараз офіційний курс 43,5 грн/$) і 54,00 грн/євро (зараз офіційний курс 51,3 грн/євро).
Очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція залишається без змін - 11,1%.
Найвагомішим проінфляційним чинником для 82,7% респондентів залишаються воєнні дії. Також респонденти очікували на суттєвий вплив таких чинників, як курс гривні до іноземних валют і витрати на виробництво. Натомість динаміка пропозиції грошей в економіці, на думку респондентів, найменше впливатиме на зростання споживчих цін.
Опитування НБУ показало, що оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств залишалися негативні, хоча й дещо м'якші, проти попереднього кварталу баланс відповідей становив "мінус" 4.7%, якщо порівнювати з "мінус" 5.8% у кінці 2025 року.
Водночас Індекс ділових очікувань (ІДО) зріс до 105,8% проти 102,1% у четвертому кварталі. Пожвавлення ділової активності очікують підприємства всіх видів економічної діяльності та більшості областей України. Значення індексу більш ніж 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 - негативних економічних настроїв.
Респонденти значно поліпшили оцінки щодо всіх складових індексу, найбільше - щодо інвестиційних видатків на обладнання та інвентар, а також вперше за останній рік очікують зростання видатків на будівельні роботи. Бізнес також став впевненішим щодо зростання продажів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Хоча загальні очікування щодо кількості працівників залишаються дещо стриманими, вони стали менш песимістичними.
Квартальне опитування проводилося з 29 січня до 27 лютого 2026 року. В опитуванні взяли участь 664 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).
Що означає статус "значимої фінансової компанії" і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
