Бізнес-очікування щодо курсу: через рік долар може становити 45 грн, євро — 54 грн

13:10 16.04.2026 |

Фінанси, Економіка

Український бізнес очікує на помірне прискорення девальвації гривні, повідомив Національний банк за результатами опитування керівників компаній у першому кварталі 2026 року.

Середнє очікуване значення обмінного курсу через 12 місяців становить 45,00 грн/$ (зараз офіційний курс 43,5 грн/$) і 54,00 грн/євро (зараз офіційний курс 51,3 грн/євро).



Очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція залишається без змін - 11,1%.

Найвагомішим проінфляційним чинником для 82,7% респондентів залишаються воєнні дії. Також респонденти очікували на суттєвий вплив таких чинників, як курс гривні до іноземних валют і витрати на виробництво. Натомість динаміка пропозиції грошей в економіці, на думку респондентів, найменше впливатиме на зростання споживчих цін.

Опитування НБУ показало, що оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств залишалися негативні, хоча й дещо м'якші, проти попереднього кварталу баланс відповідей становив "мінус" 4.7%, якщо порівнювати з "мінус" 5.8% у кінці 2025 року.

Водночас Індекс ділових очікувань (ІДО) зріс до 105,8% проти 102,1% у четвертому кварталі. Пожвавлення ділової активності очікують підприємства всіх видів економічної діяльності та більшості областей України. Значення індексу більш ніж 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 - негативних економічних настроїв.

Респонденти значно поліпшили оцінки щодо всіх складових індексу, найбільше - щодо інвестиційних видатків на обладнання та інвентар, а також вперше за останній рік очікують зростання видатків на будівельні роботи. Бізнес також став впевненішим щодо зростання продажів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Хоча загальні очікування щодо кількості працівників залишаються дещо стриманими, вони стали менш песимістичними.

Квартальне опитування проводилося з 29 січня до 27 лютого 2026 року. В опитуванні взяли участь 664 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
