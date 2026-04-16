Фінансові новини
- |
- 16.04.26
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
World Liberty Financial Трампа порівнюють із збанкрутілою FTX через схожість бізнес-моделі
12:17 16.04.2026 |
Криптопроєкт сім'ї Трамп - World Liberty Financial - зазнає жорсткої критики після того, як його казначейство використало мільярди власних токенів управління WLFI як заставу для позики стейблкоїнів на афілійованій DeFi-платформі кредитування.
Ця схема викликала порівняння з круговими запозиченнями, які посприяли краху криптобіржі FTX у 2022 році. Але дії FTX були таємними. Те, що робить World Liberty Financial, може бачити кожен.
За даними CoinDesk, казначейський гаманець World Liberty Financial направив приблизно 5 мільярдів токенів WLFI до протоколу криптокредитування Dolomite. Проєкт позичив близько $75 млн у стейблкоїнах: $65,4 млн у власному USD1 та $10,3 млн у USDC. Понад $40 млн від виручених коштів згодом перемістилися на Coinbase Prime.
Ця активність підняла рівень використання пулу USD1 на Dolomite приблизно до 93%, що ускладнило виведення коштів для інших вкладників. Примітно, що співзасновник Dolomite Корі Каплан також обіймає посаду технічного директора World Liberty Financial.
"Якщо та позиція у WLFI наблизиться до ліквідації - вона фактично неліквідовна без великих збитків для кредиторів. Якщо у вас є USD1 або інші стейблкоїни, надані в позику на Dolomite у пулах, що приймають WLFI як заставу, - моя порада: виводьте їх якнайшвидше", - прокоментував це у X користувач під ніком EthanDeFi.
Казначейська застава World Liberty Financial тепер становить приблизно 55% від загальної заблокованої вартості Dolomite. За даними CryptoSlate, така концентрація означає, що падіння ціни WLFI може спровокувати масові ліквідації, які створять безнадійний борг і завдадуть шкоди іншим вкладникам платформи.
Токен WLFI також має обмежену ринкову глибину на біржах і децентралізованих ринках, тому будь-який примусовий продаж у разі ліквідацій може викликати різке обвалення ціни, що ще більше погіршить дефіцит застави.
"Якщо WLFI суттєво впаде в ціні, застава може бути ліквідована. Це, найімовірніше, змусить World Liberty продавати токени WLFI для погашення позики, що створить додатковий тиск на зниження ціни токена", - так охарактеризував ситуацію Ніколас Вайман, CEO аналітичної компанії Bubblemaps, у коментарі для Fortune.
Хоча й не в тих же масштабах, ситуація нагадує те, як пов'язана з FTX торгова компанія Alameda Research позичала мільярди під заставу токенів FTT на самій платформі FTX за кілька місяців до краху біржі. FTT - це пропрієтарний токен, пов'язаний із біржею FTX. Ця самореференційна застава створила колосальний прихований леверидж.
Зрозуміло, що домовленості FTX приховувалися від громадськості аж до того моменту, коли витік балансового звіту спровокував набіг на біржу. Крім того, ситуація з WLFI розгортається прозоро на блокчейні - це означає, що будь-хто може відстежувати позиції в режимі реального часу. Така прозорість не усуває ризику, але змінює його характер. Поки вкладники FTX не мали жодного уявлення про те, що Alameda робила з їхніми коштами, - те, що робить World Liberty Financial, бачить кожен.
У відповідь на критику щодо своєї нещодавньої діяльності в X World Liberty Financial відкинула занепокоєння, назвавши їх "FUD" ("страх, невизначеність, сумнів" - у крипті так називають негативні чутки або критику, яку звинувачують у навмисному посіванні паніки серед інвесторів).
Команда охарактеризувала себе як "якірного позичальника", який генерує вищу дохідність для кредиторів на своїх ринках, і заявила, що перебуває "далеко від ліквідації". Представники також додали, що просто надаватимуть більше токенів WLFI як заставу, якщо ціни рухатимуться проти них. Попри таку відповідь, токен WLFI впав майже на 20% із середи минулого тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Бізнес
