У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь

17:24 15.04.2026 |

Фінанси, Новини IT

Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп світу, Мурат Калкан.

"Це той самий шлях, як з цифровізацією, який ми пройшли за останні два десятиліття. Але я очікую, що шлях ШІ буде набагато коротшим, можливо, протягом наступних п'яти років", - сказав він на конференції FIBE-2026 у Берліні всереду, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, далекі від фінансових послуг люди почнуть очікувати спілкування, подібного до людського, яке воно отримує від ресурсів на кшталт чату GPT, або проактивного керівництва, подібного від Google.

"Або ж вони захочуть гіперперсоналізації, яку вони отримують від Netflix. Тепер, вперше в історії, банки мають технології для цього за допомогою великих мовних моделей та ШІ-агентів", - зазначив Калкан.

Він пояснив, що за допомогою агентного ШІ можна перейти від простих бінарних завдань до повноцінних процесів, що фундаментально змінить галузь.

Як повідомив керівник напряму цифрових банків у BBVA, в групі розроблено глобальну стратегію ШІ, котра базується на шести основних напрямах та загалом націлена на зміну стосунків і взаємодії з клієнтами. Йдеться про цілодобову підтримку, подібну до людської, завдяки штучному інтелекту, створення ШІ-агентів в контакт-центрах, покращення за рахунок ШІ у сфері кредитних ризиків та в боротьбі із шахрайством, автоматизацією операцій бек-офісу та надання необхідних інструментів розробникам і працівникам для підвищення їхньої продуктивності.

"Ми маємо стратегічне партнерство з OpenAI, а також тісно співпрацюємо з Google. Ми є одним з перших банків, де 120 тис. співробітників мають доступ до двох різних інструментів штучного інтелекту в повсякденному житті", - повідомив Калкан.

За його словами, група отримала понад 120 тис. ліцензій для всіх своїх співробітників, щоб ШІ стала для них суперсилою та зберегла найшвидші темпи зростання в Європі, а мета або увага на скороченні штату відсутня.

Він уточнив, що наразі ШІ вже працює з письмовими запитами клієнтів: допомагає розуміти контекст та складати відповіді, категоризувати дзвінки тощо.

Керівник напряму цифрових банків додав, що BBVA запустив перший у світі інтегрований банківський додаток на базі ШІ та тестує, як це може змінити взаємодію з клієнтами.

Як ще один прикладу застосування ШІ він навів функцію безпеки "серфінг через плече": коли клієнт перебуває в громадському місці й дивиться на свій банківський рахунок у додатку, штучний інтелект може виявити, що хтось інший підглядає, і почне маскувати інформацію.

На думку Калкана, наразі настав час прискорення зростання цифрових банків, які вже наростили свою частку від менше 2% до майже 10%, бо існує великий розрив з точки зору необхідного обслуговування клієнтів.

"10 років тому, коли ви запитували людей, що таке цифровий банкінг, відповідь була такою: "Це для молоді"... Але старші та заможні сегменти оцифрувалися набагато швидше. Це також створило значне прискорення. Попит розвивався, пропозиція також розвивалася, і це підкріплювало одне одного, і тепер, думаю, ми перебуваємо в цій поворотный точці", - пояснив свою думку банкір.

Він також спрогнозував, що через рік більше традиційних банків відкриють цифрові банки, а для справжнього успіху в майбутньому необхідно переходити від локального до глобального масштабу.

"Тож я думаю, що у світі ми побачимо дедалі більшу консолідацію, але навіть не на локальному рівні. Ми побачимо більше на регіональному та глобальному рівнях. Банківська справа стає дедалі глобальнішою... З появою інтернету банківська справа уніфікується по всьому світу", - зазначив представник BBVA.

Він додав, зараз всі використовують хмарні технології, тому стає набагато легше фактично створити ще один банк в іншій країні, й те саме із вартістю придбання, бо для доступу до клієнтів використовуються глобальні бренди - Meta, Google, тощо. Додаткове полегшення глобалізації також надає штучний інтелект.

Калкан підсумував, що європейський роздрібний банкінг переживає структурні зміни: галузь консолідується, стає більш глобальною та цифровою, а також переформовується завдяки новим платформам та штучному інтелекту, які знижують витрати та загострюють конкуренцію.

"Нова конкуренція потребує значного масштабу", - наголосив банкір, підкресливши, що BBVA вже має такий масштаб у Європі з майже 10 млн клієнтів.

Калкан, як глобальний керівник напряму цифрових банків у BBVA, очолює роботу над повністю цифровою банківською моделлю групи під час її виходу на нові ринки та розширення на них. Його було призначено на цю посаду в 2024 році, він відповідає за повністю цифрові банки BBVA: наразі це BBVA Germany та BBVA Italy - з акцентом на побудові цифрового бізнесу, орієнтованого на клієнта. Калкан також курує стратегічні інвестиції BBVA в цифрові банки, такі як Neon у Бразилії та Atom Bank у Великій Британії. До приходу в BBVA він був асоційованим партнером у McKinsey & Company в Нью-Йорку та працював у Google.

Від часу запуску свого цифрового роздрібного банку в Німеччині у червні 2025 року BBVA кількість його клієнтів вже перевищила 1 млн. 23% клієнтів мають понад EUR100 тис., а 90% клієнтів "активували, поповнили свої рахунки та активно їх використовують", повідомив Калкан. Він наголосив, що амбіція BBVA полягає в тому, щоб стати справжньою основною банківською альтернативою для німецьких клієнтів.

Загалом BBVA має понад 80 млн клієнтів у більш ніж 25 країнах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

