Долар перейшов до слабкого зростання до євро і фунта, продовжує зміцнюватися до єні

Курс долара США почав помірно зростати до основних світових валют вдень у середу в очікуванні нового раунду американсько-іранських переговорів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США та Іран обговорюють ще один раунд очних консультацій для довгострокового припинення бойових дій, до того ж націлені на їх проведення до закінчення двотижневого перемир'я, оголошеного 7 квітня. Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що переговори між американською та іранською сторонами в Пакистані можуть відбутися протягом найближчих двох днів.

Тим часом The Washington Post написала з посиланням на джерела, що США направляють на Близький Схід у складі двох корабельних груп понад 10 тис. військовослужбовців. Сполучені Штати розглядають варіанти з додатковими ударами або наземними діями, якщо перемир'я буде порушено, повідомило видання.

Інвестори занадто оптимістично оцінюють перспективи швидкого закінчення конфлікту на Близькому Сході, заявив професор економіки Гарвардського університету і колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогофф. На його думку, долар США переоцінений щонайменше на 20%, що свідчить про ризики майбутньої корекції.

Пара євро/долар за даними на 14:56 кч торгується на рівні $1,1785 порівняно з $1,1798 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає 0,1%.

Як стало відомо в середу з остаточних даних Національного статистичного управління Франції, інфляція в країні в березні прискорилася до 2% з лютневих 1,1%. Показник сягнув максимуму із серпня 2024 року і виявився вищим, ніж випливало з попередньої оцінки (1,9%).

Остаточні дані щодо інфляції в єврозоні будуть опубліковані в четвер. За попередніми даними, споживчі ціни у валютному блоці в березні зросли на 2,5% у річному вимірі.

Вартість фунта до долара також знижується на 0,1% і становить $1,3554 проти $1,3568 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною піднімається на 0,15% і перебуває на рівні 159,04 єни порівняно з 158,79 єни на закриття попередньої сесії.

