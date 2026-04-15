Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар перейшов до слабкого зростання до євро і фунта, продовжує зміцнюватися до єні

15:50 15.04.2026 |

Фінанси

Курс долара США почав помірно зростати до основних світових валют вдень у середу в очікуванні нового раунду американсько-іранських переговорів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США та Іран обговорюють ще один раунд очних консультацій для довгострокового припинення бойових дій, до того ж націлені на їх проведення до закінчення двотижневого перемир'я, оголошеного 7 квітня. Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що переговори між американською та іранською сторонами в Пакистані можуть відбутися протягом найближчих двох днів.

Тим часом The Washington Post написала з посиланням на джерела, що США направляють на Близький Схід у складі двох корабельних груп понад 10 тис. військовослужбовців. Сполучені Штати розглядають варіанти з додатковими ударами або наземними діями, якщо перемир'я буде порушено, повідомило видання.

Інвестори занадто оптимістично оцінюють перспективи швидкого закінчення конфлікту на Близькому Сході, заявив професор економіки Гарвардського університету і колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогофф. На його думку, долар США переоцінений щонайменше на 20%, що свідчить про ризики майбутньої корекції.

Пара євро/долар за даними на 14:56 кч торгується на рівні $1,1785 порівняно з $1,1798 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта втрачає 0,1%.

Як стало відомо в середу з остаточних даних Національного статистичного управління Франції, інфляція в країні в березні прискорилася до 2% з лютневих 1,1%. Показник сягнув максимуму із серпня 2024 року і виявився вищим, ніж випливало з попередньої оцінки (1,9%).

Остаточні дані щодо інфляції в єврозоні будуть опубліковані в четвер. За попередніми даними, споживчі ціни у валютному блоці в березні зросли на 2,5% у річному вимірі.

Вартість фунта до долара також знижується на 0,1% і становить $1,3554 проти $1,3568 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною піднімається на 0,15% і перебуває на рівні 159,04 єни порівняно з 158,79 єни на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5500  0,11 0,25 43,5900  0,11 0,24
EUR 51,3454  0,08 0,15 31,3838  19,92 38,83

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес