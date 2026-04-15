Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак

У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.

Ініціатива є частиною ширшої стратегії переходу до постквантової криптографії та вже викликала гостру реакцію як серед інвесторів, так і серед учасників криптоспільноти.

Нагадаємо, що ще у 2025 році Лопп запропонував почати заморожувати монети, прив'язані до застарілої криптографії, вказавши на тривалість переходу у дев'ять років з моменту схвалення пропозиції.

Що пропонує BIP-361 і чому це важливо

BIP-361 під назвою Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset описує триетапний перехід до нових стандартів безпеки:

фаза A: заборона надсилання біткоїнів на квантово-вразливі адреси;

фаза B: визнання підписів ECDSA/Schnorr недійсними та фактичне заморожування старих монет;

фаза C: можливість відновлення доступу через докази з нульовим розголошенням та seed-фрази.

У документі підкреслюється, що це створює економічний стимул для оновлення, адже «втрачені або заморожені монети лише трохи підвищують вартість інших».

Автори наголошують, що ініціатива має захисний характер:

«Це не наступальна атака, а оборонна: наша теза полягає в тому, що екосистема біткоїна прагне захистити себе та свої інтереси від тих, хто воліє нічого не робити».

Квантова загроза: від теорії до реального сценарію

Причиною таких радикальних пропозицій є стрімкий розвиток квантових технологій:

понад 34% обсягу першої криптовалюти вже мають відкриті публічні ключі, що робить її потенційною мішенню;

під ризиком - до 1,7 млн BTC, включно з ранніми адресами;

за оцінками, квантові комп'ютери можуть досягти критичної потужності вже у 2027-2030 роках.

У BIP-361 зазначається, що атака може відбутися непомітно, а квантові зловмисники можуть «викрасти ключі та не розкривати це місяцями», що ускладнює виявлення загрози.

Ринок розділився: між безпекою і принципами

Попри аргументи про безпеку, пропозиція викликала хвилю критики.

Деякі представники спільноти назвали її «надто авторитарною та конфіскаційною», оскільки вона може позбавити доступу до коштів власників, які не встигнуть оновитися.

Серед різких реакцій - пропозицію назвали «смішною» та пролунала іронічна оцінка:

«Ми маємо вкрасти гроші людей, щоб запобігти їх крадіжці».

Водночас частина експертів наголошує, що ризики не є критичними у короткостроковій перспективі. Наприклад:

у CoinShares вважають, що реально вразливі лише обмежені обсяги першої криптовалюти;

у Galaxy Digital називають загрозу «усвідомленою», але довгостроковою;

Майкл Сейлор заявив, що квантові ризики «суттєво переоцінені».

Разом з тим, ринок активно рухається до нових стандартів безпеки, де BIP-360 вже пропонує новий тип адрес (P2MR) із захистом від квантових атак, а BTQ Technologies реалізувала це рішення у тестнеті.

Крім того, з'являються нові підходи, зокрема, Quantum Safe Bitcoin та механізми підтвердження володіння без розкриття ключів: