ЄЦБ підтримав передачу криптокомпаній під нагляд ESMA
09:02 14.04.2026 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підтримав ініціативу щодо передачі нагляду за криптовалютним ринком Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA). Нагадаємо, регламент MiCA залишав провідну роль за локальними органами.
Звідки взялася ця ідея?
Нагадаємо, регламент MiCA запрацював на повну силу наприкінці 2024 року. Водночас він закріплював нагляд за криптокомпаніями за локальними органами.
У жовтні 2025 року з'явилася інформація, що Єврокомісія розробляє пакет законодавчих заходів, який передасть ці повноваження ESMA. Причиною є фрагментація локальних правил і, як наслідок, «сірі зони» для контрагентів у цій сфері.
Зміни торкнуться не лише бірж, а також кастодіанів і клірингових палат. Деякі країни, наприклад Франція, підтримали рішення Єврокомісії. Інші, у яких переважно й відбувалася реєстрація нових контрагентів, а саме Люксембург, Ірландія та Мальта, виступили проти.
На початку грудня 2025 року Єврокомісія опублікувала пакет змін до законодавчої бази щодо розширення повноважень ESMA. На думку регулятора, ініціативу схвалять до кінця 2027 року.
Позиція ЄЦБ
У своєму висновку організація зазначила, що поточна нормативна база для криптокомпаній в ЄС є роздробленою, а тому неефективною. Різні практики, стандарти та слабка координація створюють ризики для єдиного ринку та фінансової стабільності.
Передача повноважень ESMA розглядається як спосіб:
Водночас ЄЦБ планує зайняти власну нішу в цьому процесі. Зокрема, йдеться про участь у нагляді та розробці стандартів як члена ради ESMA без права голосу.
Водночас у висновку наголошується, що для здійснення контролю над усією сферою в ЄС регулятору знадобиться значно більше ресурсів. Крім того, ЄЦБ порекомендував проводити поетапну передачу мандата від національних агентств, щоб уникнути проблем і збоїв.
«Більш інтегрована фінансова система також допоможе пом'якшити фінансову фрагментацію та підтримати ефективну передачу грошово-кредитної політики по всій зоні ЄС. Крім того, більш інтегрована фінансова система з ширшими, глибшими та ліквідними ринками може розширити можливості диверсифікації», - йдеться у висновку.
Передача повноважень ESMA призведе до послаблення національних регуляторів і посилення правил. У перспективі це може суттєво вплинути на галузь.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
