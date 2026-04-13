- 13.04.26
- 17:10
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 13,8%, гривня подорожчала
12:07 13.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) третій тиждень поспіль скорочує обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку, минулого тижня - на $122,6 млн, або на 13,8%, до $765,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти скоротилося до $100,3 млн, що на 22,4% менше, ніж за аналогічний період тижнем раніше, коли цей показник становив $129,3 млн.
На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо збільшилось до $32,7 млн з $28,2 млн на позаминулому тижні. Крім того, у четвер населення вперше від початку квітня продало більше безготівкової валюти, ніж купило - на $2,4 млн.
Офіційний курс гривні до долара минулого тижня зміцнився - з 43,6549/$1 до 43,4653 грн/$1.
Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився на 4-6 коп.: курс купівлі приблизно до 43,25 грн/$1, продажу - до 43,64 грн/$1.
