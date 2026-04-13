Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 13,8%, гривня подорожчала

12:07 13.04.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) третій тиждень поспіль скорочує обсяг валютних інтервенцій на міжбанківському ринку, минулого тижня - на $122,6 млн, або на 13,8%, до $765,9 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти скоротилося до $100,3 млн, що на 22,4% менше, ніж за аналогічний період тижнем раніше, коли цей показник становив $129,3 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо збільшилось до $32,7 млн з $28,2 млн на позаминулому тижні. Крім того, у четвер населення вперше від початку квітня продало більше безготівкової валюти, ніж купило - на $2,4 млн.

Офіційний курс гривні до долара минулого тижня зміцнився - з 43,6549/$1 до 43,4653 грн/$1.

Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився на 4-6 коп.: курс купівлі приблизно до 43,25 грн/$1, продажу - до 43,64 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4587
  0,0066
 0,02
EUR
 1
 50,9075
  0,1096
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1942  0,00 0,01 43,7212  0,04 0,10
EUR 50,5127  0,08 0,17 51,2327  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4600  0,01 0,02 43,4900  0,01 0,02
EUR 50,8482  0,11 0,22 50,8659  0,11 0,22

