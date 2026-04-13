Долар США дорожчає до основних світових валют

Курс долара США вранці в понеділок зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,09%.

Американська валюта має попит як захисний актив на тлі негативного розвитку подій на Близькому Сході. В умовах нинішньої кризи долар показує найкращу динаміку серед активів зі статусом "тихої гавані", пише Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп оголосив про блокаду його країною Ормузької протоки після невдалих переговорів у вихідні з Іраном, де сторонам не вдалося домовитися щодо ядерної проблеми. Це призвело до різкого зростання цін на енергоносії та підвищення інфляційних ризиків, що спонукало інвесторів вважати, що Федеральна резервна система (ФРС) може відкласти зниження відсоткових ставок або навіть розглянути варіант із їхнім підвищенням.

За даними CME FedWatch, учасники ринку деривативів практично впевнені, що ФРС не змінюватиме ставки цього року.

Євро станом на 9:01 кч торгується на рівні $1,1692 порівняно з $1,1726 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3410 проти $1,3464 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс американської валюти в парі з єною підвищується до 159,65 єни зі 159,29 єни на закриття попередньої сесії.

