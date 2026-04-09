Попит на держборг зростає: банки України збільшили портфель ОВДП на 1,3 млрд грн

11:11 09.04.2026 |

Фінанси

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зріс на 1,256 млрд грн (на 0,1%) - до 957,403 млрд грн, фізосіб - на 0,308 млрд грн (на 0,1%) - до 132,655 млрд грн, нерезидентів - на 0,179 млрд грн (на 1,2%) - до 15,714 млрд грн.

Портфель ОВДП, належний юридичним особам, знизився на 0,369 млрд грн (на 0,1%) до 246,203 млрд грн.

За інформацією НБУ, загальний обсяг портфеля ОВДП зріс на 1,377 млрд грн (0,1%), досягнувши 2014,486 млрд грн порівняно з 2013,109 млрд грн напередодні. Частка НБУ залишилася незмінною, тоді як у територіальних громад відбулися незначні зміни.

Офіційний курс на 9 квітня - 43,3792 грн/$

(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)

ДатаУсьогоНБУБанкиЮрособиТергромадиФізособиНерезиденти
на 01.01.25 1 860 276.03 677 602.63 885 018.92 197 789.04 700.60 78 334.74 20 830.11
на 01.01.26 1 964 335.16 664 518.53 936 541.55 235 392.44 472.33 111 667.13 15 743.19
на 02.02.26 1 989 645,01 664 518,53 947 865,11 243 623,61 487,10 116 657,70 16 492,96
на 02.03.26 2 006 497.66 664 518.53 959 615.54 243 163.75 484.27 122 609.36 16 106.21
на 01.04.26 2 011 562.64 662 018.53 957 414.82 244 857.26 490.75 131 230.61 15 550.66
на 07.04.26 2 013 347.64 662 018.53 956 872.23 245 942.44 490.75 132 201.10 15 822.59
на 08.04.26 2 013 108.65 662 018.53 956 146.20 246 571.63 490.75 132 347.16 15 534.39
на 09.04.26 2 014 485.83 662 018.53 957 402.60 246 203.44 492.68 132 654.96 15 713.62

Дані: НБУ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

