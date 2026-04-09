09.04.26
15:40
Попит на держборг зростає: банки України збільшили портфель ОВДП на 1,3 млрд грн
11:11 09.04.2026 |
Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зріс на 1,256 млрд грн (на 0,1%) - до 957,403 млрд грн, фізосіб - на 0,308 млрд грн (на 0,1%) - до 132,655 млрд грн, нерезидентів - на 0,179 млрд грн (на 1,2%) - до 15,714 млрд грн.
Портфель ОВДП, належний юридичним особам, знизився на 0,369 млрд грн (на 0,1%) до 246,203 млрд грн.
За інформацією НБУ, загальний обсяг портфеля ОВДП зріс на 1,377 млрд грн (0,1%), досягнувши 2014,486 млрд грн порівняно з 2013,109 млрд грн напередодні. Частка НБУ залишилася незмінною, тоді як у територіальних громад відбулися незначні зміни.
Офіційний курс на 9 квітня - 43,3792 грн/$
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юрособи
|Тергромади
|Фізособи
|Нерезиденти
|на 01.01.25
|1 860 276.03
|677 602.63
|885 018.92
|197 789.04
|700.60
|78 334.74
|20 830.11
|на 01.01.26
|1 964 335.16
|664 518.53
|936 541.55
|235 392.44
|472.33
|111 667.13
|15 743.19
|на 02.02.26
|1 989 645,01
|664 518,53
|947 865,11
|243 623,61
|487,10
|116 657,70
|16 492,96
|на 02.03.26
|2 006 497.66
|664 518.53
|959 615.54
|243 163.75
|484.27
|122 609.36
|16 106.21
|на 01.04.26
|2 011 562.64
|662 018.53
|957 414.82
|244 857.26
|490.75
|131 230.61
|15 550.66
|на 07.04.26
|2 013 347.64
|662 018.53
|956 872.23
|245 942.44
|490.75
|132 201.10
|15 822.59
|на 08.04.26
|2 013 108.65
|662 018.53
|956 146.20
|246 571.63
|490.75
|132 347.16
|15 534.39
|на 09.04.26
|2 014 485.83
|662 018.53
|957 402.60
|246 203.44
|492.68
|132 654.96
|15 713.62
Дані: НБУ
