Історичний спад: активність мережі біткоїна досягла 8-річного мінімуму

16:02 08.04.2026 |

Фінанси

Кількість активних адрес у мережі біткоїна досягла мінімуму з початку 2026 року та опустилася до рівнів, які не фіксувалися близько восьми років. Про це повідомили аналітики CryptoQuant.

Активні адреси в мережі біткоїна. Дані: CryptoQuant.

За їхніми даними, поточна ситуація характеризується низькою волатильністю та слабкою спекулятивною активністю. Такий ринковий режим, за оцінками експертів, створює умови для накопичення позицій великими гравцями без різких рухів ціни.

Аналітики зазначили, що падіння активності свідчить про відсутність короткострокових інвесторів (STH), які зазвичай заходять на ринок у фазі ажіотажу та виходять під час корекцій. У мережі залишаються переважно довгострокові холдери, орієнтовані на накопичення активу.

Історично подібні періоди «тиші» в ончейн-метриках збігалися з фазами формування бази для подальшого зростання. У CryptoQuant підкреслили, що зниження активності може вказувати на поступове поглинання ліквідної пропозиції.


Як геополітика вплинула на ринок?

На тлі ончейн-тенденцій ринок відреагував на геополітичні новини. У Santiment зазначили, що США, Іран та Ізраїль домовилися про двотижневе припинення вогню і висловили готовність до подальших переговорів. 

На тлі цього ціна біткоїна піднялася вище $72 000, а Ethereum - понад $2200, досягнувши максимумів за кілька тижнів.

Аналітики Santiment також зафіксували зростання інтересу до теми завершення конфлікту в соціальних мережах. Частка таких обговорень перевищила 1% від загального обсягу криптодискусій - лише вдруге з кінця лютого.

Це може свідчити про зростання оптимізму серед учасників ринку. У компанії зазначили, що подальший розвиток переговорного процесу здатен виступити додатковим драйвером для криптоактивів.

Нагадаємо, раніше у CryptoQuant заявили, що зростання частки довгострокових інвесторів у біткоїн сигналізує про можливий ривок ціни.
За матеріалами: incrypted.com
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3792
  0,1154
 0,27
EUR
 1
 50,7580
  0,4869
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

