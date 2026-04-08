Реакція ринків на двотижневе перемир’я з Іраном: падіння долара та зростання цін на золото

Ціни на золото піднялися до тритижневого максимуму, а долар США послабився після того, як президент Дональд Трамп погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном.

Це дозволило уникнути запланованих ударів по іранській цивільній інфраструктурі, повідомляє Investing.

Спотова вартість золота зросла на 2,5% і досягла $4 821,48 за унцію станом на 20:38 за східним часом (00:38 за Гринвічем), що стало найвищим показником з 19 березня.

Ф'ючерси на золото у США також підвищилися на 2,5%, до $4 849,25 за унцію.

Серед інших дорогоцінних металів ціна на срібло зросла на 4,7% і становила $76,44 за унцію, тоді як платина додала 2,5%, піднявшись до $2 030,60 за унцію.

Індекс долара США знизився майже на 1% на азійських торгах у середу, що зробило злитки доступнішими для власників інших валют.

Попри традиційну роль золота як безпечного активу, минулого місяця воно перебувало під тиском через різкий стрибок цін на нафту, який посилив побоювання щодо інфляції та підживив очікування, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки.

Учасники ринку також очікували на оприлюднення у п'ятницю звіту про індекс споживчих цін США за березень, який, за прогнозами, вперше має чітко показати вплив недавнього зростання цін на енергоносії.

Економісти припускають, що загальна інфляція прискорилася у місячному вимірі, головним чином через подорожчання пального. Це може ускладнити майбутні рішення Федеральної резервної системи.