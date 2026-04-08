Реакція ринків на двотижневе перемир’я з Іраном: падіння долара та зростання цін на золото
11:34 08.04.2026 |
Ціни на золото піднялися до тритижневого максимуму, а долар США послабився після того, як президент Дональд Трамп погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном.
Це дозволило уникнути запланованих ударів по іранській цивільній інфраструктурі, повідомляє Investing.
Спотова вартість золота зросла на 2,5% і досягла $4 821,48 за унцію станом на 20:38 за східним часом (00:38 за Гринвічем), що стало найвищим показником з 19 березня.
Ф'ючерси на золото у США також підвищилися на 2,5%, до $4 849,25 за унцію.
Серед інших дорогоцінних металів ціна на срібло зросла на 4,7% і становила $76,44 за унцію, тоді як платина додала 2,5%, піднявшись до $2 030,60 за унцію.
Індекс долара США знизився майже на 1% на азійських торгах у середу, що зробило злитки доступнішими для власників інших валют.
Попри традиційну роль золота як безпечного активу, минулого місяця воно перебувало під тиском через різкий стрибок цін на нафту, який посилив побоювання щодо інфляції та підживив очікування, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки.
Учасники ринку також очікували на оприлюднення у п'ятницю звіту про індекс споживчих цін США за березень, який, за прогнозами, вперше має чітко показати вплив недавнього зростання цін на енергоносії.
Економісти припускають, що загальна інфляція прискорилася у місячному вимірі, головним чином через подорожчання пального. Це може ускладнити майбутні рішення Федеральної резервної системи.
|Історичний злам: Україна вперше здобула перевагу над РФ у далекобійних дронах
|Україна виходить на ринок Китаю з пшеничним борошном: нові можливості для експортерів
|Законопроєкт про посилки обмежує статус РЕР і посилює відповідальність держбанків
|Уряд представив програму «Точка опори» для підтримки бізнесу, який зазнав збитків від обстрілів
|У березні Нацбанк наклав штрафи на «Креді Агріколь Банк» і п’ять фінансових установ на суму близько ₴2,4 млн
|Страховики продовжують покривати воєнні ризики, незважаючи на збитковість продукту
|Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: за оцінкою НБУ — мінус 5%
|Золото слабо дешевшає на заявах Трампа
|До списку потенційно небезпечних інвестицій потрапили ще два проєкти — НКЦПФР
Бізнес
|IBM та Arm запускають стратегічну співпрацю у сфері гібридних обчислювальних систем для ШІ
|Європа запускає відкритий офісний пакет замість Google Docs та Microsoft Office
|Amazon обговорює купівлю супутникової Globalstar – ЗМІ
|Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Бронювання потужностей TSMC до 2028 року створює вікно можливостей для Samsung
|У лютому обсяг експорту ІТ-послуг України зріс до $544 млн