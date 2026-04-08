Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реакція ринків на двотижневе перемир’я з Іраном: падіння долара та зростання цін на золото

11:34 08.04.2026 |

Фінанси

Ціни на золото піднялися до тритижневого максимуму, а долар США послабився після того, як президент Дональд Трамп погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном.

Це дозволило уникнути запланованих ударів по іранській цивільній інфраструктурі, повідомляє Investing.

Спотова вартість золота зросла на 2,5% і досягла $4 821,48 за унцію станом на 20:38 за східним часом (00:38 за Гринвічем), що стало найвищим показником з 19 березня.

Ф'ючерси на золото у США також підвищилися на 2,5%, до $4 849,25 за унцію.

Серед інших дорогоцінних металів ціна на срібло зросла на 4,7% і становила $76,44 за унцію, тоді як платина додала 2,5%, піднявшись до $2 030,60 за унцію.

Індекс долара США знизився майже на 1% на азійських торгах у середу, що зробило злитки доступнішими для власників інших валют.

Попри традиційну роль золота як безпечного активу, минулого місяця воно перебувало під тиском через різкий стрибок цін на нафту, який посилив побоювання щодо інфляції та підживив очікування, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки.

Учасники ринку також очікували на оприлюднення у п'ятницю звіту про індекс споживчих цін США за березень, який, за прогнозами, вперше має чітко показати вплив недавнього зростання цін на енергоносії.

Економісти припускають, що загальна інфляція прискорилася у місячному вимірі, головним чином через подорожчання пального. Це може ускладнити майбутні рішення Федеральної резервної системи. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес