Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: за оцінкою НБУ — мінус 5%

09:19 08.04.2026 |

Фінанси, Економіка

Міжнародні резерви України у березні за попередніми даними становили 51,99 млрд дол. США, що на 5% менше за показники лютого.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

"Міжнародні резерви України cтаном на 01 квітня 2026 року за попередніми даними становили 51 998,0 млн дол. США. У березні вони зменшилися на 5,0%", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Загалом динаміку резервів у березні 2026 року визначала низка чинників, насамперед надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

"На валютні рахунки уряду в Національному банку в березні надійшло 3 045,9 млн дол. США", - зазначають у НБУ.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 123,3 млн дол. США, у тому числі 59,4 млн дол. США - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, 6,1 млн дол. США - обслуговування боргу перед ЄС, 5,2 млн дол. США - обслуговування ОВДП, 52,6 млн дол. США - сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 260,0 млн дол. США.

Другим чинником, що мав вплив на розмір резервів, були операції Нацбанку на валютному ринку України. Відповідно до балансових даних НБУ в березні продав на валютному ринку 4 774,4 млн дол. США.

На динаміку резервів у березні вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У березні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилася на 656,2 млн дол. США.

У НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4946
  0,0885
 0,20
EUR
 1
 50,2711
  0,0499
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

