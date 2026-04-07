Золото слабо дешевшає на заявах Трампа

Ціни на золото помірно знижуються у вівторок в очікуванні закінчення терміну, який президент США Дональд Трамп дав Ірану для відкриття Ормузької протоки.

До 11:02 кч котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex опускаються на 0,2%, до $4675 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дешевшають на 0,4%, до $72,555 за унцію, тоді як платина стабільна поблизу позначки $1977 за унцію.

Трамп заявив у понеділок, що США можуть "знищити" Іран повністю в ніч із вівторка на середу, якщо до цього часу Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. "Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може статися завтра", - сказав президент у Білому домі.

"Попит на ризикові активи знизився через погрози Трампа атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, - написали аналітики ANZ. - Ескалація близькосхідного конфлікту зміцнила долар і підвищила прибутковість держоблігацій США".

Сильний долар, як правило, знижує інвестиційну привабливість дорогоцінних металів для власників інших валют.

