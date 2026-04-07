Фінансові новини
- |
07.04.26
- |
14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото слабо дешевшає на заявах Трампа
11:47 07.04.2026 |
Ціни на золото помірно знижуються у вівторок в очікуванні закінчення терміну, який президент США Дональд Трамп дав Ірану для відкриття Ормузької протоки.
До 11:02 кч котирування червневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex опускаються на 0,2%, до $4675 за унцію.
Ф'ючерси на срібло дешевшають на 0,4%, до $72,555 за унцію, тоді як платина стабільна поблизу позначки $1977 за унцію.
Трамп заявив у понеділок, що США можуть "знищити" Іран повністю в ніч із вівторка на середу, якщо до цього часу Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. "Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може статися завтра", - сказав президент у Білому домі.
"Попит на ризикові активи знизився через погрози Трампа атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, - написали аналітики ANZ. - Ескалація близькосхідного конфлікту зміцнила долар і підвищила прибутковість держоблігацій США".
Сильний долар, як правило, знижує інвестиційну привабливість дорогоцінних металів для власників інших валют.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.