06.04.26
- 18:42
До списку потенційно небезпечних інвестицій потрапили ще два проєкти — НКЦПФР
17:02 06.04.2026 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві платформи з ознаками фінансових махінацій.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано наступні:
- "Liber Trade";
- "xtp LTD".
За даними комісії, загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об'єктів.
"Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі "Захист прав інвесторів". На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Про типові ознаки небезпеки читайте у нашій інфографіці", - йдеться в повідомленні.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant