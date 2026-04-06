"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Золото втрачає позиції на тлі геополітичної напруги та заяв Трампа
14:49 06.04.2026 |
Ціна на золото знизилася після того, як президент США Дональд Трамп поновив погрози знищити електростанції Ірану, а Тегеран практично не продемонстрував готовності виконати вимоги Америки щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.
Про це повідомляє Bloomberg.
На початку торгів ціна на злитки металу впала на 1,3 %, тоді як на попередній сесії вона знизилася на 1,7 %. Минулого вікенду Трамп у дописі в соціальних мережах заявив, що принесе Ірану "пекло", якщо країна не відкриє Ормузьку протоку, тоді як Тегеран відхилив ультиматум і продовжив удари по енергетичній інфраструктурі регіону.
З початку конфлікту, що триває понад місяць, ціна на золото поступово падає через різке зростання вартості енергоносіїв. Це посилило побоювання щодо інфляції та обмежило перспективи зниження процентних ставок. Привабливість злитків в якості резерву також зменшилась, оскільки інвестори були змушені покривати збитки в інших сегментах ринку.
Срібло знизилося на 1,4 % до $72,04 за унцію. Платина та паладій також показали падіння. Індекс спотового долара Bloomberg, індикатор курсу американської валюти, завершив попередню сесію зростанням на 0,3 %.
Нагадаємо, Банк Франції завершив репатріацію своїх золотих резервів зі Сполучених Штатів і зафіксував одноразовий дохід майже у 13 млрд євро ($15,1 млрд) завдяки зростанню ціни на золото.
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
