Золото втрачає позиції на тлі геополітичної напруги та заяв Трампа

14:49 06.04.2026 |

Фінанси

Ціна на золото знизилася після того, як президент США Дональд Трамп поновив погрози знищити електростанції Ірану, а Тегеран практично не продемонстрував готовності виконати вимоги Америки щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

На початку торгів ціна на злитки металу впала на 1,3 %, тоді як на попередній сесії вона знизилася на 1,7 %. Минулого вікенду Трамп у дописі в соціальних мережах заявив, що принесе Ірану "пекло", якщо країна не відкриє Ормузьку протоку, тоді як Тегеран відхилив ультиматум і продовжив удари по енергетичній інфраструктурі регіону.

З початку конфлікту, що триває понад місяць, ціна на золото поступово падає через різке зростання вартості енергоносіїв. Це посилило побоювання щодо інфляції та обмежило перспективи зниження процентних ставок. Привабливість злитків в якості резерву також зменшилась, оскільки інвестори були змушені покривати збитки в інших сегментах ринку.

Срібло знизилося на 1,4 % до $72,04 за унцію. Платина та паладій також показали падіння. Індекс спотового долара Bloomberg, індикатор курсу американської валюти, завершив попередню сесію зростанням на 0,3 %.

Нагадаємо, Банк Франції завершив репатріацію своїх золотих резервів зі Сполучених Штатів і зафіксував одноразовий дохід майже у 13 млрд євро ($15,1 млрд) завдяки зростанню ціни на золото. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,08 0,18 43,6000  0,06 0,14
EUR 50,3799  0,21 0,41 50,3972  0,17 0,35

