Золото втрачає позиції на тлі геополітичної напруги та заяв Трампа

Ціна на золото знизилася після того, як президент США Дональд Трамп поновив погрози знищити електростанції Ірану, а Тегеран практично не продемонстрував готовності виконати вимоги Америки щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg.

На початку торгів ціна на злитки металу впала на 1,3 %, тоді як на попередній сесії вона знизилася на 1,7 %. Минулого вікенду Трамп у дописі в соціальних мережах заявив, що принесе Ірану "пекло", якщо країна не відкриє Ормузьку протоку, тоді як Тегеран відхилив ультиматум і продовжив удари по енергетичній інфраструктурі регіону.

З початку конфлікту, що триває понад місяць, ціна на золото поступово падає через різке зростання вартості енергоносіїв. Це посилило побоювання щодо інфляції та обмежило перспективи зниження процентних ставок. Привабливість злитків в якості резерву також зменшилась, оскільки інвестори були змушені покривати збитки в інших сегментах ринку.

Срібло знизилося на 1,4 % до $72,04 за унцію. Платина та паладій також показали падіння. Індекс спотового долара Bloomberg, індикатор курсу американської валюти, завершив попередню сесію зростанням на 0,3 %.

