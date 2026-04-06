06.04.26
15:27
JPMorgan: інвестори суттєво скоротили потоки в криптоактиви у першому кварталі 2026 року
11:35 06.04.2026 |
Аналітики JPMorgan заявили про різке зниження припливу коштів у криптоактиви в I кварталі 2026 року, пише The Block. За їхніми оцінками, загальний обсяг становив близько $11 млрд, що приблизно втричі менше за аналогічний показник минулого року.
Розрахунки враховують сукупні потоки. До них входять інвестиції в криптофонди, активність на ф'ючерсних ринках CME, венчурне фінансування та покупки біткоїна корпоративними казначействами.
У річному вираженні поточна динаміка вказує на приплив близько $44 млрд проти рекордних $130 млрд у 2025 році.
Основний драйвер ринку
За даними аналітиків, основна частина припливу в I кварталі припала на покупки біткоїна з боку корпоративних гравців. Передусім йдеться про компанію Strategy та криптовенчурні фонди.
Водночас активність роздрібних та інституційних інвесторів виявилася слабкою або навіть від'ємною.
На ринку спостерігався відтік коштів зі спотових ETF на біткоїн та Ethereum, підкреслили аналітики. Особливо ця тенденція проявилася в січні, хоча в березні зафіксовано частковий приплив у фонди на базі першої криптовалюти.
Зниження активності також торкнулося ф’ючерсних ринків CME, що вказує на послаблення інституційного попиту через похідні інструменти, вважають експерти.
Додатковим фактором стали продажі з боку майнерів.
Деякі публічні компанії реалізовували біткоїни або використовували їх як заставу для підвищення ліквідності та фінансування капітальних витрат. Частково ці витрати включають інвестиції в інфраструктуру для штучного інтелекту.
Концентрація потоків
Аналітики зазначають, що купівлі біткоїна мають дедалі більш концентрований характер. Великі гравці продовжують нарощувати позиції, тоді як частина компаній скорочує експозицію або займає вичікувальну позицію.
Зокрема, Strategy фінансує купівлі шляхом випуску акцій і заявляє про плани продовжувати накопичення активу з використанням різних фінансових інструментів.
Водночас венчурне фінансування криптопроєктів залишається відносно стійким, однак кількість угод і участь інвесторів знижуються. Капітал концентрується в меншій кількості великих раундів.
На думку аналітиків, поточна динаміка свідчить про уповільнення припливу в індустрію та зміну структури попиту.
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant