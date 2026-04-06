Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Валютні інтервенції Нацбанку знизилися ще на 30% на тлі стійкого курсу гривні
11:14 06.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $380,7 млн, або на 30,0%, - до $888,5 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними, оприлюдненими Нацбанком, упродовж минулого тижня негативно сальдо купівлі та продажу клієнтами банків - юридичними особами валюти різко скоротилося до $129,3 млн, що на 35,2% менше, ніж за аналогічний період тижнем раніше, коли цей показник становив $199,4 млн.
На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилося до $28,2 млн з $31,9 млн на позаминулому тижні.
Офіційний курс гривні до долара минулого тижня трохи зміцнився - до 43,8144 грн/$1 з 43,8400 грн/$1.
Така сама динаміка спостерігалася і на готівковому ринку, де курс гривні упродовж минулого тижня зміцнився на 8-9 коп.: курс купівлі - до 43,48 грн/$1, продажу - приблизно до 43,88 грн/$1.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
