Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF

17:33 03.04.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) з 4 квітня пом'якшить валютні обмеження для оплати лікування за кордоном та врегулює розрахунки Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), йдеться на сайті регулятора.

Нацбанк дозволив особі, яка потребує лікування за кордоном, її родичам або благодійному фонду купувати іноземну валюту для накопичення на рахунку в українському банку до моменту формування повної суми, необхідної для розрахунків з іноземним медичним закладом. Це стосується як оплати самого лікування, так і супутніх витрат, зокрема аналізів, консультацій, перебування в стаціонарі та харчування.

Водночас купівля валюти і подальший переказ коштів за кордон мають здійснюватися через один банк. Невикористані кошти або валюту, повернену медзакладом, банк повинен буде продати на валютному ринку України протягом двох робочих днів після останньої дати платежу за договором або його розірвання.

Чинні норми і раніше дозволяли фізособам купувати та переказувати кошти для оплати лікування за кордоном без обмеження суми, однак не передбачали можливості попереднього накопичення валюти до моменту формування повної суми.

Окремо врегульовано здійснення на території України гривневих та валютних розрахунків URIF та його представництва в країні DFC Ukraine Subsoil LLC для виконання та реалізації угод і урядових рішень, пов'язаних зі створенням і діяльністю фонду.

Як повідомлялось, управлінська рада фонду URIF 25 березня затвердила першу інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering, що працює у сфері зв'язку та навігації (dual-use).

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, на розгляд фонду надійшло понад 200 заявок, більше половини з яких від українських компаній, переважно в енергетичному секторі, сферах оборонних технологій та критичних мінералів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

