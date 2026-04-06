06.04.26
05:08
Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF
17:33 03.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) з 4 квітня пом'якшить валютні обмеження для оплати лікування за кордоном та врегулює розрахунки Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), йдеться на сайті регулятора.
Нацбанк дозволив особі, яка потребує лікування за кордоном, її родичам або благодійному фонду купувати іноземну валюту для накопичення на рахунку в українському банку до моменту формування повної суми, необхідної для розрахунків з іноземним медичним закладом. Це стосується як оплати самого лікування, так і супутніх витрат, зокрема аналізів, консультацій, перебування в стаціонарі та харчування.
Водночас купівля валюти і подальший переказ коштів за кордон мають здійснюватися через один банк. Невикористані кошти або валюту, повернену медзакладом, банк повинен буде продати на валютному ринку України протягом двох робочих днів після останньої дати платежу за договором або його розірвання.
Чинні норми і раніше дозволяли фізособам купувати та переказувати кошти для оплати лікування за кордоном без обмеження суми, однак не передбачали можливості попереднього накопичення валюти до моменту формування повної суми.
Окремо врегульовано здійснення на території України гривневих та валютних розрахунків URIF та його представництва в країні DFC Ukraine Subsoil LLC для виконання та реалізації угод і урядових рішень, пов'язаних зі створенням і діяльністю фонду.
Як повідомлялось, управлінська рада фонду URIF 25 березня затвердила першу інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering, що працює у сфері зв'язку та навігації (dual-use).
За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, на розгляд фонду надійшло понад 200 заявок, більше половини з яких від українських компаній, переважно в енергетичному секторі, сферах оборонних технологій та критичних мінералів.
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF
|Пропозиція стейблкоїнів оновила рекорд, сягнувши $315 млрд на початку 2026 року
|Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,85 грн/$1
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції