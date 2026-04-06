Пропозиція стейблкоїнів оновила рекорд, сягнувши $315 млрд на початку 2026 року
16:03 03.04.2026 |
У I кварталі 2026 року обсяг пропозиції стейблкоїнів досяг $315 млрд, згідно зі звітом CEX.io. Водночас приріст порівняно з попереднім періодом був невеликим - $8 млрд, що пояснюється загальним спадом на крипторинку.
Як підкреслюється у звіті, це найслабший квартальний приріст із IV кварталу 2023 року. Також цей показник різко контрастує з III кварталом 2025 року, коли пропозиція збільшилася на $45,7 млрд, підживлювана змінами в нормативному полі та інституціоналізацією.
Зазначимо, сторонні дані підтверджують висновки експертів майданчика. Так, згідно з DeFiLlama, у період з 1 січня по 31 березня 2026 року пропозиція стейблкоїнів збільшилася з $8,05 млрд. Станом на 3 квітня 2026 року показник становить $316,8 млрд.
У відносному вираженні пропозиція зросла на 2,6%. Але водночас капіталізація всього криптовалютного ринку скоротилася на 21%, що, своєю чергою, призвело до стрибка домінування сектору з 9% до 13%.
При цьому обсяг торгів стейблкоїнами у I кварталі становив $8,3 трлн. Це 75% від загального показника. Нове значення є історичним максимумом, попереднє - 72% - було встановлено у III кварталі 2022 року. Крім того, показник безперервно зростає з II кварталу 2025 року.
Водночас на частку USDT, стейблкоїна компанії Tether, припадає 68% від усього обсягу торгів. USDC, актив Circle і головний конкурент USDT, водночас нарощує позиції - з 9% до 10%.
Зміни всередині сектору
Пропозиція USDT у I кварталі 2026 року скоротилася на $3 млрд, USDC - зросла на $2 млрд. Водночас ці показники не йдуть у жодне порівняння з категорією дохідних стейблкоїнів. Загалом їхня пропозиція зросла на 22% або на $4,3 млрд.
Також експерти відзначили скорочення частки USDT у мережі Ethereum - більш ніж на $7 млрд за квартал. Ця ліквідність не зникла безслідно, капітал, принаймні частково, перетік у дохідні стейблкоїни.
Резерви USDC на балансах централізованих криптобірж зросли на 12%, USDT - скоротилися, також на 12%.
Стейблкоїн Circle продемонстрував зростання й за іншими показниками. Його органічний обсяг зріс на 59%, у USDT скоротився на 17%. Уперше з 2019 року USDC обігнав конкурента за цим показником.
«Це свідчить про те, що USDC лідирує не лише в інфраструктурі та автоматизованих потоках, а й дедалі частіше стає основним активом для реальної активності в блокчейні. Водночас роль USDT, схоже, дедалі більше зміщується в бік позамережевої торгівлі, що посилює зростаючий розрив у функціонуванні цих двох стейблкоїнів в екосистемі», - підсумували експерти.
Крім того, на тлі загальних ведмежих настроїв рівень використання стейблкоїнів роздрібними трейдерами скоротився на 16%. Це пояснюється загальним просіданням активності та настороженістю користувачів.
Загалом I квартал 2026 року ототожнюється з ведмежим ринком 2022 року. Якщо негативна тенденція збережеться, рівень домінування та обсяг торгів стейблкоїнами лише зростатимуть, йдеться у звіті.
Найзначущою змінною залишається питання регулювання, зокрема дохідних стейблкоїнів. Нагадаємо, саме через це питання загальмувалося ухвалення рамкового законопроєкту в США (CLARITY Act). Водночас експерти налаштовані щодо нього радше песимістично.
