Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято

Долар США стабільний до основних світових валют у п'ятницю на тлі низької активності торгів - біржі США, Великої Британії, Європи, Гонконгу та Австралії закриті з нагоди Великодніх свят (Страсна п'ятниця).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,01%.

У п'ятницю ринок очікує публікації березневих даних про стан американського ринку праці. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць минулого місяця на 60 тис. за збереження безробіття на рівні 4,4%. Міністерство праці США опублікує цю статистику о 15:30 кв. м.

У лютому кількість робочих місць у країні знизилася на 92 тис. У разі, якщо березневий звіт вкаже на подальше ослаблення ринку праці, очікування зниження базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) поточного року зростуть, зазначає Trading Economics. Ці прогнози різко знизилися за останній час у зв'язку з посиленням інфляційного тиску через близькосхідний конфлікт.

Протистояння США з Іраном підвищує ризик як прискорення інфляції, так і ослаблення американського ринку праці, заявила напередодні президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан.

"Учасникам ринку варто бути готовими до різких коливань курсів у п'ятницю в умовах низької ліквідності торгів, якщо дані щодо зайнятості в США відхиляться від консенсус-прогнозу", - зазначає аналітик Sony Financial Group Дзюнтаро Морімото, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 8:55 кч торгується на рівні $1,154 порівняно з $1,1541 на закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3231 проти $1,3227 напередодні.

Вартість долара до єни тримається на рівні 159,63 єни порівняно з 159,59 єни в четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8832 юаня проти 6,8897 юаня за підсумками попередньої сесії.

