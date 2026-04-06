Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 05:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято
11:29 03.04.2026 |
Долар США стабільний до основних світових валют у п'ятницю на тлі низької активності торгів - біржі США, Великої Британії, Європи, Гонконгу та Австралії закриті з нагоди Великодніх свят (Страсна п'ятниця).
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,01%.
У п'ятницю ринок очікує публікації березневих даних про стан американського ринку праці. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць минулого місяця на 60 тис. за збереження безробіття на рівні 4,4%. Міністерство праці США опублікує цю статистику о 15:30 кв. м.
У лютому кількість робочих місць у країні знизилася на 92 тис. У разі, якщо березневий звіт вкаже на подальше ослаблення ринку праці, очікування зниження базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) поточного року зростуть, зазначає Trading Economics. Ці прогнози різко знизилися за останній час у зв'язку з посиленням інфляційного тиску через близькосхідний конфлікт.
Протистояння США з Іраном підвищує ризик як прискорення інфляції, так і ослаблення американського ринку праці, заявила напередодні президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан.
"Учасникам ринку варто бути готовими до різких коливань курсів у п'ятницю в умовах низької ліквідності торгів, якщо дані щодо зайнятості в США відхиляться від консенсус-прогнозу", - зазначає аналітик Sony Financial Group Дзюнтаро Морімото, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Пара євро/долар за даними на 8:55 кч торгується на рівні $1,154 порівняно з $1,1541 на закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3231 проти $1,3227 напередодні.
Вартість долара до єни тримається на рівні 159,63 єни порівняно з 159,59 єни в четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8832 юаня проти 6,8897 юаня за підсумками попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
