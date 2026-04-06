Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято

11:29 03.04.2026 |

Фінанси

Долар США стабільний до основних світових валют у п'ятницю на тлі низької активності торгів - біржі США, Великої Британії, Європи, Гонконгу та Австралії закриті з нагоди Великодніх свят (Страсна п'ятниця).

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,01%.

У п'ятницю ринок очікує публікації березневих даних про стан американського ринку праці. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць минулого місяця на 60 тис. за збереження безробіття на рівні 4,4%. Міністерство праці США опублікує цю статистику о 15:30 кв. м.

У лютому кількість робочих місць у країні знизилася на 92 тис. У разі, якщо березневий звіт вкаже на подальше ослаблення ринку праці, очікування зниження базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) поточного року зростуть, зазначає Trading Economics. Ці прогнози різко знизилися за останній час у зв'язку з посиленням інфляційного тиску через близькосхідний конфлікт.

Протистояння США з Іраном підвищує ризик як прискорення інфляції, так і ослаблення американського ринку праці, заявила напередодні президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан.

"Учасникам ринку варто бути готовими до різких коливань курсів у п'ятницю в умовах низької ліквідності торгів, якщо дані щодо зайнятості в США відхиляться від консенсус-прогнозу", - зазначає аналітик Sony Financial Group Дзюнтаро Морімото, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 8:55 кч торгується на рівні $1,154 порівняно з $1,1541 на закриття попередньої сесії. Курс фунта становить $1,3231 проти $1,3227 напередодні.

Вартість долара до єни тримається на рівні 159,63 єни порівняно з 159,59 єни в четвер. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8832 юаня проти 6,8897 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

