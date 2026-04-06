Долар США зміцнюється до основних світових валют
10:45 02.04.2026 |
Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів, японською єною і китайським юанем вранці в четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшується на 0,45%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,5%.
Підтримку долару надає попит на активи "тихої гавані", що зріс після звернення до нації президента США Дональда Трампа. Виступ голови Білого дому, який не вніс ясності щодо термінів завершення конфлікту на Близькому Сході, зруйнував надії на швидку деескалацію в регіоні. Трамп заявив, що США близькі до досягнення стратегічних цілей у близькосхідній операції, але додав, що Штати продовжать "надзвичайно сильно" завдавати ударів по Ірану протягом ще двох-трьох тижнів.
Заяви Трампа не змогли заспокоїти ринки, де починають розуміти, що в цій війні слід чекати подальшої ескалації, перш ніж настане деескалація, зазначила аналітикиня Commonwealth Bank of Australia Керол Конг. Інвестори також починають усвідомлювати, що на світову економіку очікує суттєве уповільнення, додала вона. "Долар безумовно може зміцнитися ще більше до всіх основних валют", - написала експертка.
Учасники ринку чекають на ключові статдані щодо ринку праці США, які будуть опубліковані в п'ятницю.
Різке погіршення ситуації із зайнятістю може відродити очікування пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) цього року. Ці очікування значною мірою згасли на тлі різкого зростання цін на нафту, спровокованого війною на Близькому Сході. Аналітики та учасники ринку побоюються, що подорожчання енергоносіїв призведе до розгону інфляції, підштовхнувши ЦБ до проведення більш жорсткої ГКП.
Керівники Федрезерву мають бути готові змінити ключову відсоткову ставку на будь-якому з напрямів на тлі одночасного посилення проінфляційних ризиків і ризиків для зайнятості, заявив напередодні президент Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса Альберто Мусалем.
"Поточна ГКП дає змогу ефективно протидіяти загрозам, що перешкоджають досягненню обох цілей нашого мандата, і я очікую збереження базової ставки на нинішньому рівні протягом певного часу", - сказав він, під час виступу в середу на заході у Вашингтоні. Водночас Мусалем висловив готовність підтримати зниження ключової ставки в разі погіршення ситуації на ринку праці за стабільної інфляції, а також збільшення ставки в разі прискорення темпу зростання цін або стійкого підвищення інфляційних очікувань.
Тим часом член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голова ЦБ Ірландії Габріель Маклуф попередив, що через негативний вплив близькосхідного конфлікту показники європейської економіки можуть виявитися гіршими за базовий прогноз регулятора. "Продовження конфлікту без явних ознак його врегулювання збільшує ймовірність тривалого збереження підвищених цін, - йдеться в його доповіді, опублікованій на сайті ірландського ЦБ. - Це наближає нас до негативного сценарію".
Голова ЦБ Словенії Прімож Доленц зазначив в інтерв'ю Reuters, що базовий сценарій ЄЦБ тепер більше схожий на оптимістичний, тоді як негативний все більше виглядає як новий базовий.
Євро за даними на 9:06 кч торгується по $1,1524 порівняно з $1,1591 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара до цього часу знизилася до $1,3216 з $1,3307 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,37 єн порівняно зі 158,83 єни наприкінці попередніх торгів.
У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,8929 юаня проти 6,8781 юаня напередодні.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF
|Пропозиція стейблкоїнів оновила рекорд, сягнувши $315 млрд на початку 2026 року
|Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,85 грн/$1
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції