Долар США зміцнюється до основних світових валют

Курс долара США підвищується в парах з євро, фунтом стерлінгів, японською єною і китайським юанем вранці в четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшується на 0,45%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,5%.

Підтримку долару надає попит на активи "тихої гавані", що зріс після звернення до нації президента США Дональда Трампа. Виступ голови Білого дому, який не вніс ясності щодо термінів завершення конфлікту на Близькому Сході, зруйнував надії на швидку деескалацію в регіоні. Трамп заявив, що США близькі до досягнення стратегічних цілей у близькосхідній операції, але додав, що Штати продовжать "надзвичайно сильно" завдавати ударів по Ірану протягом ще двох-трьох тижнів.

Заяви Трампа не змогли заспокоїти ринки, де починають розуміти, що в цій війні слід чекати подальшої ескалації, перш ніж настане деескалація, зазначила аналітикиня Commonwealth Bank of Australia Керол Конг. Інвестори також починають усвідомлювати, що на світову економіку очікує суттєве уповільнення, додала вона. "Долар безумовно може зміцнитися ще більше до всіх основних валют", - написала експертка.

Учасники ринку чекають на ключові статдані щодо ринку праці США, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Різке погіршення ситуації із зайнятістю може відродити очікування пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) цього року. Ці очікування значною мірою згасли на тлі різкого зростання цін на нафту, спровокованого війною на Близькому Сході. Аналітики та учасники ринку побоюються, що подорожчання енергоносіїв призведе до розгону інфляції, підштовхнувши ЦБ до проведення більш жорсткої ГКП.

Керівники Федрезерву мають бути готові змінити ключову відсоткову ставку на будь-якому з напрямів на тлі одночасного посилення проінфляційних ризиків і ризиків для зайнятості, заявив напередодні президент Федерального резервного банку (ФРБ) Сент-Луїса Альберто Мусалем.

"Поточна ГКП дає змогу ефективно протидіяти загрозам, що перешкоджають досягненню обох цілей нашого мандата, і я очікую збереження базової ставки на нинішньому рівні протягом певного часу", - сказав він, під час виступу в середу на заході у Вашингтоні. Водночас Мусалем висловив готовність підтримати зниження ключової ставки в разі погіршення ситуації на ринку праці за стабільної інфляції, а також збільшення ставки в разі прискорення темпу зростання цін або стійкого підвищення інфляційних очікувань.

Тим часом член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) і голова ЦБ Ірландії Габріель Маклуф попередив, що через негативний вплив близькосхідного конфлікту показники європейської економіки можуть виявитися гіршими за базовий прогноз регулятора. "Продовження конфлікту без явних ознак його врегулювання збільшує ймовірність тривалого збереження підвищених цін, - йдеться в його доповіді, опублікованій на сайті ірландського ЦБ. - Це наближає нас до негативного сценарію".

Голова ЦБ Словенії Прімож Доленц зазначив в інтерв'ю Reuters, що базовий сценарій ЄЦБ тепер більше схожий на оптимістичний, тоді як негативний все більше виглядає як новий базовий.

Євро за даними на 9:06 кч торгується по $1,1524 порівняно з $1,1591 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара до цього часу знизилася до $1,3216 з $1,3307 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 159,37 єн порівняно зі 158,83 єни наприкінці попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,8929 юаня проти 6,8781 юаня напередодні.

