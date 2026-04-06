Світові ринки акцій зростають, нафта падає на оптимізмі навколо Ірану

Глобальні фондові індекси активно піднімаються в середу разом із цінами на золото, тоді як нафта, долар і прибутковість державних облігацій США падають на хвилі оптимізму з приводу швидкого закінчення близькосхідного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив журналістам, що його країна може завершити військову кампанію проти Ірану за два-три тижні.

Трамп виступить зі зверненням до нації щодо ситуації навколо Ірану, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Виступ президента розпочнеться в середу о 21:00 за Вашингтоном (у четвер о 4:00 кч).

В очікуванні виступу Трампа ф'ючерси на американські фондові індекси зростають у межах 1%.

Зведений фондовий індекс Азійсько-Тихоокеанського регіону The MSCI Asia Pacific Index підскочив на 5,1%, рекордними темпами з минулого квітня. Європейський індекс Stoxx Europe 600 на початку торгів піднімається на 2,5%.

Тим часом доларовий індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, падає на 0,4%. На долар тиснуть зрослі очікування, що Федрезерв все ж знизить процентну ставку до кінця року - така ймовірність тепер оцінюється ринком у 33%.

Долар, що дешевшає, надав підтримку цінам на дорогоцінні метали. Ф'ючерси на золото дорожчають на 1,7% і торгуються біля позначки $4756 за тройську унцію.

Крім того, на перспективах більш м'якої грошово-кредитної політики в Штатах прибутковість десятирічних US Treasuries знизилася під час торгів на 4,3 базисного пункту, до 4,275%.

Головною "жертвою" очікувань швидкого закінчення конфлікту на Близькому Сході стала нафта. Червневі ф'ючерси на Brent до 10:45 кч дешевшають на 4,3%, до $99,55 за барель, а травнева WTI впала в ціні на 4,7%, до $96,62 за барель.

