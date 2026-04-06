Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний у парі з єною

Курс долара США знижується до євро і фунта стерлінгів вранці в середу, водночас у парах з японською єною і китайським юанем американська валюта стабільна.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,21%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,14%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Напередодні ЗМІ повідомляли, що президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив готовність до завершення війни зі США та Ізраїлем за умови, що країна більше не зазнаватиме атак. Однак президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю CBS, що вважає за необхідне продовжувати операцію.

Вплив близькосхідного конфлікту на світові паливні ринки відчуватиметься тим сильніше, чим довше він триває. Деякі аналітики припускають, що ціни на нафту можуть підскочити до $200 за барель, якщо військові дії триватимуть ще кілька місяців і Ормузька протока залишиться закритою. Це, зі свого боку, спричинить прискорення інфляції і не дасть змоги провідним центробанкам світу пом'якшити грошово-кредитну політику.

Ринки оцінюють вірогідність зниження процентної ставки Федрезерву до кінця року на 25 базисних пунктів приблизно в 31,3%, за даними CME FedWatch. Шанси на два таких зниження оцінюються лише в 6%.

Також учасники ринку чекають на ключові статдані щодо ринку праці США, які будуть опубліковані в п'ятницю. Аналітики прогнозують, що дані зазначатимуть збереження безробіття в березні на лютневому рівні в 4,4%, а також зростання кількості робочих місць на 60 тис. після скорочення на 92 тис. у лютому.

Пара євро/долар за даними на 9:19 кч торгується на рівні $1,1571 проти $1,1554 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,2%.

Вартість фунта до долара піднімається на 0,3% і становить $1,3267 проти $1,3227 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,64 єни порівняно зі 158,72 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в середу, японський індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки серед великих компаній обробної промисловості, у першому кварталі 2026 року збільшився до 17 пунктів порівняно з переглянутими догори 16 пунктами у попередні три місяці. Показник став максимальним із четвертого кварталу 2021 року. Аналітики в середньому очікували його на рівні 16 пунктів, за даними Trading Economics.

Долар у парі з офшорним юанем стабільний і торгується на рівні 6,8848 юаня.

