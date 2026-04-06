06.04.26
05:34
Долар США дешевшає до євро і фунта, стабільний у парі з єною
10:56 01.04.2026 |
Курс долара США знижується до євро і фунта стерлінгів вранці в середу, водночас у парах з японською єною і китайським юанем американська валюта стабільна.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,21%, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,14%.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Напередодні ЗМІ повідомляли, що президент Ірану Масуд Пезешкіан висловив готовність до завершення війни зі США та Ізраїлем за умови, що країна більше не зазнаватиме атак. Однак президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю CBS, що вважає за необхідне продовжувати операцію.
Вплив близькосхідного конфлікту на світові паливні ринки відчуватиметься тим сильніше, чим довше він триває. Деякі аналітики припускають, що ціни на нафту можуть підскочити до $200 за барель, якщо військові дії триватимуть ще кілька місяців і Ормузька протока залишиться закритою. Це, зі свого боку, спричинить прискорення інфляції і не дасть змоги провідним центробанкам світу пом'якшити грошово-кредитну політику.
Ринки оцінюють вірогідність зниження процентної ставки Федрезерву до кінця року на 25 базисних пунктів приблизно в 31,3%, за даними CME FedWatch. Шанси на два таких зниження оцінюються лише в 6%.
Також учасники ринку чекають на ключові статдані щодо ринку праці США, які будуть опубліковані в п'ятницю. Аналітики прогнозують, що дані зазначатимуть збереження безробіття в березні на лютневому рівні в 4,4%, а також зростання кількості робочих місць на 60 тис. після скорочення на 92 тис. у лютому.
Пара євро/долар за даними на 9:19 кч торгується на рівні $1,1571 проти $1,1554 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта додає близько 0,2%.
Вартість фунта до долара піднімається на 0,3% і становить $1,3267 проти $1,3227 за підсумками торгів у вівторок.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,64 єни порівняно зі 158,72 єни на закриття попередньої сесії.
Як стало відомо в середу, японський індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки серед великих компаній обробної промисловості, у першому кварталі 2026 року збільшився до 17 пунктів порівняно з переглянутими догори 16 пунктами у попередні три місяці. Показник став максимальним із четвертого кварталу 2021 року. Аналітики в середньому очікували його на рівні 16 пунктів, за даними Trading Economics.
Долар у парі з офшорним юанем стабільний і торгується на рівні 6,8848 юаня.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Нацбанк спростить валютні операції для оплати медичних послуг за кордоном та транзакцій, пов’язаних з URIF
|Пропозиція стейблкоїнів оновила рекорд, сягнувши $315 млрд на початку 2026 року
|Долар США стабільний до основних валют за низької активності торгів через свято
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,85 грн/$1
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|Дослідники попереджають: квантовий комп’ютер на 10 000 кубітів може загрожувати безпеці біткоїна
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті

Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції