Комітет НБУ підтвердив облікову ставку 15% без змін

13:07 31.03.2026

Фінанси, Економіка

Усі 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) 18 березня одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15%, свідчать оприлюднені у понеділок підсумки дискусії членів комітету.

"Збереження облікової ставки на рівні 15% має підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та обмежити ризики розбалансування інфляційних очікувань", - зазначається в пресрелізі центробанку.

Члени КМП погодилися, що Нацбанку варто утриматися від пом'якшення процентної політики в умовах посилення проінфляційних ризиків, погіршення очікувань населення та високої невизначеності щодо економічних наслідків війни на Близькому Сході.

Зазначається, що на початку 2026 року фактична цінова динаміка була близькою до січневого прогнозу НБУ: у лютому загальна інфляція становила 7,6% проти очікуваних 7,4% у річному вимірі, а базова відповідала прогнозній траєкторії - 7,0%.

Водночас інфляційні очікування домогосподарств у лютому помітно погіршилися, імовірно, через дефіцит електроенергії на початку року, подорожчання низки товарів повсякденного вжитку та попередні курсові коливання.

З початку березня ризики для інфляції суттєво зросли через бойові дії на Близькому Сході, які вже позначилися на вартості пального в Україні. Серед додаткових ризиків згадувалися ускладнення логістики в Ормузькій протоці, подорожчання добрив, зростання вартості енергоносіїв, тиск на валютний ринок і міжнародні резерви, а також можливе зміщення графіка міжнародної допомоги.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

