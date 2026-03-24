НБУ пославбив довідковий курс гривні до 43,97 грн/$1
16:14 24.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 березня 2026 року.
|Показник
|23.03.2026
|24.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.7941
|43.9729
|0.41
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|НБУ пославбив довідковий курс гривні до 43,97 грн/$1
|Через проблеми з бюджетом Росія вперше за 25 років вдається до продажу золота
|Долар США зміцнюється до основних валют
|Кожен видобутий біткоїн приносить майнерам до $14 000 збитків
|Навіть знищення 90% підводних кабелів не зупинить біткоїн — висновки дослідників
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,79 грн/$1
Бізнес
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска