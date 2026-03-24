НБУ пославбив довідковий курс гривні до 43,97 грн/$1

Російська влада вперше з початку 2000-х розпродає фізичне золото із резервів Центробанку РФ, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який накопиченим підсумком за 2022-2025 роки перевищив 15 трлн руб., а за два місяці поточного року - ще 3,5 трлн руб.