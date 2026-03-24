Через проблеми з бюджетом Росія вперше за 25 років вдається до продажу золота

Російська влада вперше з початку 2000-х розпродає фізичне золото із резервів Центробанку РФ, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який накопиченим підсумком за 2022-2025 роки перевищив 15 трлн руб., а за два місяці поточного року - ще 3,5 трлн руб.

Як пише The Moscow Times, у січні Центробанк Росії реалізував зі своїх резервів 300 тис. унцій фізичного золота, а в лютому - ще 200 тис. Як результат - обсяг золотого запасу Росії скоротився до 74,3 млн унцій - мінімуму за останні 4 роки.


Продаж золота

Продаж зливків із золотовалютного резерву РФ - 14 тонн за два місяці - став найбільшим із другого кварталу 2002 року, випливає зі статистики Всесвітньої ради із золота: тоді золотий запас ЦБ Росії скоротився відразу на 58 тонн. Згодом реалізація золота із резервів здійснювалася лише в незначних обсягах - для карбування монет.

Про плани розпочати реальні продажі золота із золотовалютного резерву Росії Центробанк РФ оголосив наприкінці листопада минулого року. Реалізація зливків планувалась у рамках "дзеркалювання" операцій із активами Фонду національного добробуту (вони входять до складу золотовалютних резервів країни).


Наповнення бюджету

Мінфін Росії з 2022 року активно розпродував валюту та золото із Фонду, щоб наповнити бюджет, військові витрати якого встановили максимум із радянських часів.

Проте операції із золотом донедавна були віртуальними: російський уряд продавав дорогоцінний метал не на ринку, а Центробанку РФ, де-факто перекладаючи золотий запас "із кишені в кишеню". Зрештою зливки залишалися у складі золотих резервів країни, які перевищують 2 тис. тонн і є п'ятими за розміром у світі.

Тепер ситуація змінилася: Центробанк Росії почав проводити реальні операції з продажу фізичного золота, як це вже робиться з китайськими юанями з Фонду національного добробуту.


Скільки грошей у Фонді

За даними аналітиків, "гроші ФНД цього року можуть закінчитися". Станом на 1 січня у Фонді залишалося 4,1 трлн руб. ліквідних активів - тобто вільних, не витрачених коштів.

Перед початком розв'язаної Росією вовномасштабної війни проти України у ​​ФНД, який роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, було $113 млрд ліквідних активів, або 6,5% ВВП.

До початку 2026 року ця сума скоротилася в 2,5 раза - до $52 млрд, а у відносному вираженні - в 3,5 раза, до 1,9% ВВП.

Після масштабних витрат на мегапроєкти та латання бюджетних "дірок" запаси золота у Фонді впали на 71% - із 554 тонн до 160 тонн.

Із запасів валюти у Фонді залишилися лише китайські юані приблизно на $30 млрд - найменше з моменту створення ФНД у 2008 році.

На початку жовтня повідомлялося, що російський уряд вирішив припинити великі витрати з Фонду національного добробуту, який активно використовував для латання бюджетних "дірок", витративши з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України майже дві третини його ліквідних активів.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9205
  0,0917
 0,21
EUR
 1
 50,8951
  0,0121
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,28 0,64 43,7900  0,26 0,59
EUR 50,7252  0,43 0,85 50,7657  0,41 0,80

