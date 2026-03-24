Долар США зміцнюється до основних валют

Курс долара США вранці у вівторок зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується під час торгів на 0,40%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,27%.

Американська валюта відновлюється після спаду напередодні, зумовленого словами президента США Дональда Трампа про продуктивні переговори з Іраном і його рішенням відкласти заплановані удари по іранській енергетичній інфраструктурі.

Водночас популярність долара як "тихої гавані" знову зросла після того, як Тегеран спростував інформацію про переговори та продовжив завдавати ударів по американських цілях.

Trading Economics відзначає збереження високої невизначеності навколо близькосхідного конфлікту та ризик прискорення інфляції найближчими місяцями, яке може спровокувати підвищення процентних ставок провідними центробанками.

Пара євро/долар, за даними на 7:59 кч, торгується на рівні $1,1586 порівняно з $1,1615 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3398 проти $1,3429 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,64 єн порівняно зі 158,44 єнами на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в Японії в лютому зросли на 1,3% у річному виразі, згідно з опублікованими у вівторок офіційними даними. Це мінімальні темпи підвищення з березня 2022 року. В січні інфляція становила 1,5%.

