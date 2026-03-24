Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до основних валют

09:56 24.03.2026 |

Фінанси

Курс долара США вранці у вівторок зростає в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується під час торгів на 0,40%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,27%.

Американська валюта відновлюється після спаду напередодні, зумовленого словами президента США Дональда Трампа про продуктивні переговори з Іраном і його рішенням відкласти заплановані удари по іранській енергетичній інфраструктурі.

Водночас популярність долара як "тихої гавані" знову зросла після того, як Тегеран спростував інформацію про переговори та продовжив завдавати ударів по американських цілях.

Trading Economics відзначає збереження високої невизначеності навколо близькосхідного конфлікту та ризик прискорення інфляції найближчими місяцями, яке може спровокувати підвищення процентних ставок провідними центробанками.

Пара євро/долар, за даними на 7:59 кч, торгується на рівні $1,1586 порівняно з $1,1615 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3398 проти $1,3429 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 158,64 єн порівняно зі 158,44 єнами на закриття попередньої сесії.

Споживчі ціни в Японії в лютому зросли на 1,3% у річному виразі, згідно з опублікованими у вівторок офіційними даними. Це мінімальні темпи підвищення з березня 2022 року. В січні інфляція становила 1,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9205
  0,0917
 0,21
EUR
 1
 50,8951
  0,0121
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,28 0,64 43,7900  0,26 0,59
EUR 50,7252  0,43 0,85 50,7657  0,41 0,80

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес