23.03.26
- 18:59
Кожен видобутий біткоїн приносить майнерам до $14 000 збитків
17:49 23.03.2026 |
Середньостатистичний майнер втрачає понад $14 000 на кожному видобутому біткоїні, згідно з даними Checkonchain. Це відбувається на тлі падіння складності та стрибка ціни за хеш.
Згідно з Checkonchain, станом на 23 березня 2026 року показник моделі регресії складності, яка враховує енерговитрати та вартість видобутку 1 BTC, сягнув $82 600. Це трохи менше, ніж, наприклад, 7-8 березня, але все ще значно вище за ринкову вартість активу.
На момент підготовки матеріалу біткоїн торгується трохи вище $68 000, згідно з TradingView. Це означає, що середньостатистичний майнер втрачає $14 600 на кожному видобутому 1 BTC.
Водночас показник ціни за хеш (хешпрайс) підскочив 20 березня 2026 року з $30 486 до $33 510 у моменті, після чого показник частково відкотився. Від початку місяця він зріс на $4600.
Водночас складність майнінгу впала. Згідно з Clover Pool, під час перерахунку показника 20 березня 2026 року з'ясувалося, що він знизився на 7,76%. Це найбільше падіння з лютого 2026 року, коли американські майнери вимушено згорнули діяльність через сильні морози.
Чому витрати на майнінг зростають?
Причиною такої ситуації, ймовірно, є зростання цін на енергоресурси. Іран, як і раніше, блокує Ормузьку протоку, що призвело до стрибка цін на нафту.
Це безпосередньо впливає на енерговитрати майнерів, особливо на 8%-10% контрагентів, які працюють на Близькому Сході, згідно зі звітом Luxor. Лише на ОАЕ припадає частка у 3,1% світового хешрейту.
Подальше зростання витрат на видобуток першої криптовалюти може призвести до того, що майнери почнуть розпродавати свої запаси, створюючи додатковий тиск на ціну. Деякі компанії вже адаптуються, розширюючи діяльність у сфері ШІ.
