Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кожен видобутий біткоїн приносить майнерам до $14 000 збитків

17:49 23.03.2026 |

Фінанси

Середньостатистичний майнер втрачає понад $14 000 на кожному видобутому біткоїні, згідно з даними Checkonchain. Це відбувається на тлі падіння складності та стрибка ціни за хеш. 

Згідно з Checkonchain, станом на 23 березня 2026 року показник моделі регресії складності, яка враховує енерговитрати та вартість видобутку 1 BTC, сягнув $82 600. Це трохи менше, ніж, наприклад, 7-8 березня, але все ще значно вище за ринкову вартість активу. 

На момент підготовки матеріалу біткоїн торгується трохи вище $68 000, згідно з TradingView. Це означає, що середньостатистичний майнер втрачає $14 600 на кожному видобутому 1 BTC. 

Водночас показник ціни за хеш (хешпрайс) підскочив 20 березня 2026 року з $30 486 до $33 510 у моменті, після чого показник частково відкотився. Від початку місяця він зріс на $4600. 

Водночас складність майнінгу впала. Згідно з Clover Pool, під час перерахунку показника 20 березня 2026 року з'ясувалося, що він знизився на 7,76%. Це найбільше падіння з лютого 2026 року, коли американські майнери вимушено згорнули діяльність через сильні морози. 


Чому витрати на майнінг зростають?

Причиною такої ситуації, ймовірно, є зростання цін на енергоресурси. Іран, як і раніше, блокує Ормузьку протоку, що призвело до стрибка цін на нафту. 

Це безпосередньо впливає на енерговитрати майнерів, особливо на 8%-10% контрагентів, які працюють на Близькому Сході, згідно зі звітом Luxor. Лише на ОАЕ припадає частка у 3,1% світового хешрейту. 

Подальше зростання витрат на видобуток першої криптовалюти може призвести до того, що майнери почнуть розпродавати свої запаси, створюючи додатковий тиск на ціну. Деякі компанії вже адаптуються, розширюючи діяльність у сфері ШІ. 
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес