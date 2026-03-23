23.03.26
- 18:59
Ринок дивує: золото різко падає всупереч кризовим очікуванням
14:03 23.03.2026 |
У понеділок, 23 березня, ціна на золото впала більш ніж на 8%, досягнувши найнижчого рівня за останні чотири місяці, пише Reuters.
Минулий тиждень став для цього металу найгіршим за останні 43 роки - падіння становило понад 10%, а загалом золото втратило близько 25% вартості, порівнюючи зі своїм рекордним піком у січні.
Через війну на Близькому Сході світу може загрожувати нова економічна криза, тому така поведінка цін на золото є вкрай незвичною і суперечить його традиційній ролі на фінансових ринках, пише The Wall Street Journal.
Традиційно золото виступає як "безпечний актив" для інвесторів під час інфляції та геополітичних потрясінь, але коли США й Ізраїль розпочали війну проти Ірану, воно не лише не зросло, а навпаки - обвалилося. Замість того щоб тримати золото, інвестори почали масово його продавати через високу ліквідність.
Протягом останнього року золото стало настільки популярним серед спекулянтів, що коли почалася криза, воно виявилося першим активом, який почали масово розпродавати для погашення боргів або через паніку, пише WSJ.
