Зміцнення долара США: курс росте відносно основних валют

10:44 23.03.2026 |

Фінанси

Курс долара США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни вранці в понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується під час торгів на 0,18%, як і ширший WSJ Dollar Index.

Цього тижня не очікується публікації ключових статданих, окрім даних щодо інфляції у Великій Британії, і увагу ринку звернено на конфлікт на Близькому Сході. Воєнні дії в регіоні тривають уже понад три тижні, й долар отримує підтримку завдяки попиту на захисні активи.

Президент США Дональд Трамп у ніч із суботи на неділю заявив, що Штати завдадуть ударів по іранських електростанціях, якщо Тегеран найближчими 48 годинами не відновить рух суден через Ормузьку протоку. Тим часом ізраїльські ВПС у суботу атакували стратегічний об'єкт ядерних досліджень і розробок у Тегерані, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Пара євро/долар, за даними на 8:16 кч, торгується на рівні $1,1530 порівняно з $1,1572 на закриття попередньої сесії, європейська валюта втрачає близько 0,4%.

Вартість фунта до долара знижується на 0,3% і становить $1,3297 проти $1,3340 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Курс американської валюти в парі з єною зростає на 0,2% і перебуває на рівні 159,57 єн порівняно зі 159,23 єнами на закриття попередньої сесії.

Уряд Японії готовий вжити будь-яких заходів, щоб усунути волатильність валютних курсів, заявив заступник міністра фінансів Японії Ацусі Мімура.

"Є думка, що спекулятивна активність на ринку нафти позначається і на валютному ринку. Уряд повністю готовий до дій у відповідь у будь-який час і в будь-якому напрямі, враховуючи вплив коливань валютних курсів на життя людей і на економіку країни", - сказав він.

Долар у парі з офшорним юанем зміцнюється приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,9151 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

