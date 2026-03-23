Зміцнення долара США: курс росте відносно основних валют

Курс долара США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і японської єни вранці в понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується під час торгів на 0,18%, як і ширший WSJ Dollar Index.

Цього тижня не очікується публікації ключових статданих, окрім даних щодо інфляції у Великій Британії, і увагу ринку звернено на конфлікт на Близькому Сході. Воєнні дії в регіоні тривають уже понад три тижні, й долар отримує підтримку завдяки попиту на захисні активи.

Президент США Дональд Трамп у ніч із суботи на неділю заявив, що Штати завдадуть ударів по іранських електростанціях, якщо Тегеран найближчими 48 годинами не відновить рух суден через Ормузьку протоку. Тим часом ізраїльські ВПС у суботу атакували стратегічний об'єкт ядерних досліджень і розробок у Тегерані, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Пара євро/долар, за даними на 8:16 кч, торгується на рівні $1,1530 порівняно з $1,1572 на закриття попередньої сесії, європейська валюта втрачає близько 0,4%.

Вартість фунта до долара знижується на 0,3% і становить $1,3297 проти $1,3340 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Курс американської валюти в парі з єною зростає на 0,2% і перебуває на рівні 159,57 єн порівняно зі 159,23 єнами на закриття попередньої сесії.

Уряд Японії готовий вжити будь-яких заходів, щоб усунути волатильність валютних курсів, заявив заступник міністра фінансів Японії Ацусі Мімура.

"Є думка, що спекулятивна активність на ринку нафти позначається і на валютному ринку. Уряд повністю готовий до дій у відповідь у будь-який час і в будь-якому напрямі, враховуючи вплив коливань валютних курсів на життя людей і на економіку країни", - сказав він.

Долар у парі з офшорним юанем зміцнюється приблизно на 0,1% і торгується на рівні 6,9151 юаня.

