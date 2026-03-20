Війна на Близькому Сході обвалила ціни на золото на 7%

16:43 20.03.2026 |

Фінанси

Золото прямує до найбільшого тижневого падіння за останні шість років, оскільки війна на Близькому Сході спровокувала подорожчання енергоносіїв та знизила очікування щодо пом'якшення монетарної політики.

Про це повідомляє Bloomberg.

20 березня вартість золотих злитків зафіксувалася на позначці близько $4650 за унцію, що приблизно на 7% нижче показників початку цього тижня: це найстрімкіше зниження з березня 2020 року.

Срібло торгувалося в межах $72,74 за унцію, втративши за тиждень близько 10%. Паладій та платина також завершують тиждень з негативною динамікою.

Стрибок цін на нафту та газ, зумовлений конфліктом, посилює інфляційні побоювання, що робить малоймовірним зниження відсоткових ставок центральними банками. Така ситуація є несприятливою для золота, яке не приносить дивідендів.

Дорогоцінний метал, який традиційно вважається захисним активом, демонструє щотижневе падіння з моменту атаки США та Ізраїлю на Іран. Зниження ціни відбувається на тлі зміцнення долара США та зростання доходності казначейських облігацій.

Інвестори масово продають золото для покриття збитків за іншими активами, а біржові фонди, забезпечені металом, звітують про відтік капіталу.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8200
  0,1417
 0,32
EUR
 1
 50,6778
  0,1746
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

