Фінансові новини
- |
- 20.03.26
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Війна на Близькому Сході обвалила ціни на золото на 7%
16:43 20.03.2026 |
Золото прямує до найбільшого тижневого падіння за останні шість років, оскільки війна на Близькому Сході спровокувала подорожчання енергоносіїв та знизила очікування щодо пом'якшення монетарної політики.
Про це повідомляє Bloomberg.
20 березня вартість золотих злитків зафіксувалася на позначці близько $4650 за унцію, що приблизно на 7% нижче показників початку цього тижня: це найстрімкіше зниження з березня 2020 року.
Срібло торгувалося в межах $72,74 за унцію, втративши за тиждень близько 10%. Паладій та платина також завершують тиждень з негативною динамікою.
Стрибок цін на нафту та газ, зумовлений конфліктом, посилює інфляційні побоювання, що робить малоймовірним зниження відсоткових ставок центральними банками. Така ситуація є несприятливою для золота, яке не приносить дивідендів.
Дорогоцінний метал, який традиційно вважається захисним активом, демонструє щотижневе падіння з моменту атаки США та Ізраїлю на Іран. Зниження ціни відбувається на тлі зміцнення долара США та зростання доходності казначейських облігацій.
Інвестори масово продають золото для покриття збитків за іншими активами, а біржові фонди, забезпечені металом, звітують про відтік капіталу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
Бізнес
