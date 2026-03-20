НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,86 грн/$1

За даними розвідки США, доходи Північної Кореї в іноземній валюті досягли найвищого рівня з часів до запровадження масштабних санкцій у 2018 році за програми з розробки забороненого озброєння, що зумовлено кіберкрадіжками та продажем зброї до Росії.