Юань увійде у десятирічний «бичачий» тренд щодо долара, прогнозують аналітики

12:33 20.03.2026 |

Фінанси

Курс юаня до долара США зміцнюватиметься протягом найближчого десятиліття завдяки поліпшенню фундаментальних показників та реформам у КНР, прогнозують експерти швейцарського банку Union Bancaire Privee (UBP).

Згідно з прогнозом банку, до кінця 2026 року курс юаня підніметься до 6,7 юаня/$1. За даними на 10:30 четверга пара торгується на рівні 6,8848 юаня/$1.

"Ми вважаємо, що китайська національна валюта має увійти в десятирічний "бичачий" тренд, який підтримуватиметься фундаментальними факторами та ринковими реформами", - заявив головний економіст UBP Карлос Казанова в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, "юань, ймовірно, недооцінений на 10-50%" при аналізі за такими показниками, як паритет купівельної спроможності, реальний ефективний курс і різниця у процентних ставках центробанків.

Експерти UBP вважають юань однією з найперспективніших інвестицій поряд із золотом.

Аналітик Jefferies Financial Group Inc. Крістофер Вуд заявив у четвер, що буде здивований, якщо курс юаня не зміцниться до 5 юанів/$1 протягом наступних п'яти років.

"Середньостроковий прогноз для курсу - 5 юанів/$1, оскільки китайська національна валюта недооцінена, і Пекін буде поступово допускати її ослаблення", - зазначив Вуд.

Курс юаня до долара в лютому піднімався до 6,85 юаня - максимуму з 2023 року, проте знизився приблизно на 0,6% з початку військового конфлікту на Близькому Сході. Проте його динаміка краща порівняно з аналогічними глобальними валютами, що свідчить про стійкість юаня до стрибків цін на нафту.

Загальний відхід від ризиків на світових ринках, ймовірно, підтримуватиме долар найближчим часом, однак у середньостроковій перспективі зміцнення юаня відновиться, прогнозує Казанова.

"Конфлікт на Близькому Сході позначається на держборгу США, і це додатково підтверджує наш прогноз щодо структурного ослаблення американської національної валюти", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

