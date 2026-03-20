Фінансові новини
- |
- 20.03.26
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Юань увійде у десятирічний «бичачий» тренд щодо долара, прогнозують аналітики
12:33 20.03.2026 |
Курс юаня до долара США зміцнюватиметься протягом найближчого десятиліття завдяки поліпшенню фундаментальних показників та реформам у КНР, прогнозують експерти швейцарського банку Union Bancaire Privee (UBP).
Згідно з прогнозом банку, до кінця 2026 року курс юаня підніметься до 6,7 юаня/$1. За даними на 10:30 четверга пара торгується на рівні 6,8848 юаня/$1.
"Ми вважаємо, що китайська національна валюта має увійти в десятирічний "бичачий" тренд, який підтримуватиметься фундаментальними факторами та ринковими реформами", - заявив головний економіст UBP Карлос Казанова в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, "юань, ймовірно, недооцінений на 10-50%" при аналізі за такими показниками, як паритет купівельної спроможності, реальний ефективний курс і різниця у процентних ставках центробанків.
Експерти UBP вважають юань однією з найперспективніших інвестицій поряд із золотом.
Аналітик Jefferies Financial Group Inc. Крістофер Вуд заявив у четвер, що буде здивований, якщо курс юаня не зміцниться до 5 юанів/$1 протягом наступних п'яти років.
"Середньостроковий прогноз для курсу - 5 юанів/$1, оскільки китайська національна валюта недооцінена, і Пекін буде поступово допускати її ослаблення", - зазначив Вуд.
Курс юаня до долара в лютому піднімався до 6,85 юаня - максимуму з 2023 року, проте знизився приблизно на 0,6% з початку військового конфлікту на Близькому Сході. Проте його динаміка краща порівняно з аналогічними глобальними валютами, що свідчить про стійкість юаня до стрибків цін на нафту.
Загальний відхід від ризиків на світових ринках, ймовірно, підтримуватиме долар найближчим часом, однак у середньостроковій перспективі зміцнення юаня відновиться, прогнозує Казанова.
"Конфлікт на Близькому Сході позначається на держборгу США, і це додатково підтверджує наш прогноз щодо структурного ослаблення американської національної валюти", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Війна на Близькому Сході обвалила ціни на золото на 7%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,86 грн/$1
|Юань увійде у десятирічний «бичачий» тренд щодо долара, прогнозують аналітики
|Історична подія в США: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Долар США зміцнюється щодо основних світових валют
|КНДР різко наростила валютні резерви завдяки експорту зброї та кіберзлочинам — Bloomberg
Бізнес
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник