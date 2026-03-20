Долар США зміцнюється щодо основних світових валют

Курс долара США зростає у парах з євро, фунтом стерлінгів та японською єною вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,24%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,19%.

Учасники ринку оцінюють рішення центральних банків, а також перспективи їх грошово-кредитної політики.

Банк Англії у четвер, як і очікувалося, зберіг ключову процентну ставку на рівні 3,75% річних. "Конфлікт на Близькому Сході призвів до значного зростання світових цін на енергоносії та іншу сировину, що відіб'ється на вартості палива та комунальних послуг для домогосподарств і матиме непрямі наслідки через витрати бізнесу, - йдеться в повідомленні британського ЦБ. - У результаті нового потрясіння для економіки зростання споживчих цін за індексом CPI в короткостроковій перспективі прискориться".

Регулятор очікує, що в березні інфляція у Великій Британії становитиме близько 3,5% (на початку лютого прогнозувалося 3%), а в другому кварталі - близько 3% (раніше - 2,1%).

Європейський центральний банк (ЄЦБ) також не став змінювати основні процентні ставки. Ключова ставка за депозитами залишена на рівні 2%. ЄЦБ знизив прогноз зростання економіки єврозони на 2026 рік до 0,9% з 1,2%, тоді як прогноз інфляції на поточний рік був підвищений до 2,6% з 1,9%. Найбільш негативний сценарій регулятора, за якого нафта подорожчає до $145 за барель, передбачає уповільнення зростання ВВП єврозони цього року до 0,4% і прискорення інфляції до 4,4%.

Трейдери вважають, що до кінця року британський ЦБ підвищить ставку на 50 базисних пунктів, і припускають, що ЄЦБ може підняти ставки раніше червня.

Банк Японії в четвер зберіг ключову ставку на рівні 0,75% річних, максимальному за більш ніж 30 років. У його заяві зазначається, що "стрибок цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході може чинити тиск на споживчу інфляцію".

Голова ЦБ Кадзуо Уеда сказав під час пресконференції за підсумками засідання, що регулятор може піти на жорсткість грошово-кредитної політики навіть у тому випадку, якщо економіка країни опиниться під тиском. "Якщо ми вважатимемо, що такий тиск буде тимчасовим і не вплине на базову інфляцію, то ми можемо піти на підвищення процентних ставок", - заявив він.

Федеральна резервна система (ФРС) США, яка в середу теж залишила базову ставку без змін, схоже, залишається єдиним із провідних ЦБ, від якого не очікують підвищення ставки цього року, зазначає Reuters.

Проте долар продовжує отримувати підтримку з боку попиту на захисні активи, курс яких підскочив на тлі військового конфлікту на Близькому Сході.

"Чим довше триватиме війна, тим вищим буде курс долара США, - написала аналітик Commonwealth Bank of Australia Керол Конг. - Він виграватиме завдяки попиту на активи-притулки, що породжується підвищеною невизначеністю, а також від того, що США є експортером енергоносіїв".

Євро за даними на 8:03 кч п'ятниці торгується на рівні $1,1559 проти $1,1589 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта становить $1,3408 проти $1,3430 на закриття ринку в четвер.

Вартість долара в парі з єною зросла до 158,39 єни з 157,71 єни напередодні.

Проти офшорного юаня долар торгується на рівні 6,8964 юаня порівняно з 6,8802 юаня за підсумками попередньої сесії.

Народний банк Китаю в п'ятницю знову зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) строком на один рік на рівні 3% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами залишена на рівні 3,5%. Обидві ставки залишаються на поточних рівнях (мінімальних в історії) десятий місяць поспіль.

