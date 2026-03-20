Історична подія в США: SEC дозволила торгівлю токенізованими акціями на Nasdaq

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно затвердила зміни до правил біржі Nasdaq, які дозволяють торгівлю цінними паперами у токенізованій формі. Відповідне рішення ухвалене 18 березня 2026 року в межах заявки SR-NASDAQ-2025-072.

Це вперше в історії США, коли традиційна фондова біржа отримала дозвіл на повноцінну інтеграцію токенізованих активів у свою торгову інфраструктуру.

Як працюватиме торгівля токенізованими акціями

Згідно з рішенням SEC, токенізовані акції будуть повністю інтегровані в існуючу систему торгів Nasdaq:

токенізовані та традиційні акції торгуються в одному стакані;

вони мають однаковий пріоритет виконання ордерів;

інвестори отримують ті ж права - дивіденди, голосування, строки розрахунків (T+1);

ринкові дані та комісії не відрізняються залежно від форми активу;

торгівля доступна для акцій з індексу Russell 1000 та ETF, що відстежують S&P 500 та Nasdaq-100.

Запуск відбудеться в межах пілотної програми DTC (Depository Trust Company), яка забезпечить кліринг і розрахунки у токенізованій формі.

Учасники ринку зможуть обирати формат активу (токенізований або традиційний) під час розміщення ордера через спеціальний прапорець. При цьому, якщо певні умови не виконані, угода буде оброблена у звичайному форматі.

SEC підкреслила, що рішення відповідає вимогам законодавства та спрямоване на «запобігання шахрайству, забезпечення справедливих умов торгівлі та захист інвесторів».

Інтеграція блокчейну без зміни правил гри

Ключовим елементом нової моделі є те, що токенізація не змінює базову логіку ринку:

всі типи ордерів і торгові стратегії залишаються доступними;

токенізовані акції беруть участь у всіх торгових сесіях;

система нагляду та контроль з боку Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA) залишаються незмінними;

токенізовані активи повинні бути повністю взаємозамінними з традиційними (той самий код CUSIP, тикер і права).

Таким чином, Nasdaq фактично інтегрує блокчейн у вже існуючу інфраструктуру без створення окремого ринку.