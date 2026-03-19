КНДР різко наростила валютні резерви завдяки експорту зброї та кіберзлочинам — Bloomberg

За даними розвідки США, доходи Північної Кореї в іноземній валюті досягли найвищого рівня з часів до запровадження масштабних санкцій у 2018 році за програми з розробки забороненого озброєння, що зумовлено кіберкрадіжками та продажем зброї до Росії.

Як пише Bloomberg, Північна Корея заробляє щонайменше $1 млрд щорічно на своїх незаконних кіберопераціях, які допомагають фінансувати її армію та прагнення лідера Кім Чен Ина до створення все більш досконалих ракетних та ядерних можливостей.

Разом із тим КНДР стає дедалі витонченішою в обході заходів безпеки.

Хакери КНДР

Так, армія хакерів країни "зосереджена на ухиленні від фінансових санкцій, крадіжці коштів для підтримки своїх військових та проведенні кібершпигунства для заповнення прогалин у програмах озброєння режиму".

Північна Корея роками мобілізувала ІТ-фахівців, часто тим, які працюють за кордоном, для здійснення кібератак на банки, підприємства та державні установи в Південній Кореї та інших країнах із метою крадіжки грошей та секретних військових і промислових таємниць.

"Кіберпрограма Північної Кореї - у поєднанні з використанням Пхеньяном ІТ-працівників із підробленими обліковими даними для працевлаштування в компаніях, яуі нічого не підозрюють, - є складною та гнучкою, і Північна Корея здатна здійснювати шпигунство, кіберзлочинність та кібератаки", - йдеться в оцінці США.

Санкції втрачають силу

Відновлення валютних надходжень Північної Кореї - поряд зі зростанням доходів від підтримки війни Росії проти України - показує, що санкції втрачають силу.

Це також підкреслює, як Пхеньян створив стійкі, важко контрольовані потоки доходів, які підтримують його економіку та програми озброєння, незважаючи на обмеження.

Загроза для світу

У звіті також ідеться, що Північна Корея "успішно випробувала" міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти всієї материкової частини США, та отримала "цінний військовий досвід та військові технології від Росії для участі в бойових операціях проти України".

Окрім того, як зазначається в документі, готовність Пхеньяна використовувати свої можливості для нападу на Південну Корею та США становить "значну загрозу для США та їхніх союзників, зокрема Південної Кореї та Японії".

"Північна Корея твердо прагне розширити свій арсенал ядерної зброї, про що свідчать темпи її льотних випробувань та оприлюднені можливості збагачення урану", – йдеться у звіті.

Допомога Росії

Раніше повідомлялося, що Північна Корея заробила до $14,4 млрд від розгортання військ у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України та від експорту зброї до РФ.

Нагадаємо, в квітні 2025 року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії.