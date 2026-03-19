Долар під тиском геополітики: Пишний пояснив курсові коливання
Протягом останніх тижнів долар США здорожчав щодо більшості валют, передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових та товарних ринках.
Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в НБУ, передає кореспондент Укрінформу.
Водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн - основних торговельних партнерів України, за словами голови Нацбанку, змінився незначно.
"Російська агресія і надалі залишається основним ризиком, створюючи загрози для цінової динаміки та економічної активності в Україні. Водночас упродовж останніх місяців посилилися ризики, пов'язані із загостренням геополітичної конфронтації у світі", - відмітив Пишний.
За його словами, якщо війна на Близькому Сході буде тривалою, світові ціни на енергоресурси з високою ймовірністю суттєво відхилятимуться від траєкторії прогнозу НБУ. З одного боку, це додатково посилюватиме інфляційний тиск в Україні, з іншого, - збільшуватиме спроможність Росії продовжувати повномасштабну війну.
Однак, на думку голови НБУ, ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається також ймовірність реалізації і позитивних сценаріїв. Вони, зокрема, пов'язані з посиленням військової й фінансової підтримки партнерів.
"З початку року Україна отримала $5,5 млрд офіційного фінансування. Завдяки цим надходженням уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб. Міжнародні резерви залишалися на високому рівні та на кінець лютого становили близько $55 млрд. Такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку", - сказав Пишний.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|КНДР різко наростила валютні резерви завдяки експорту зброї та кіберзлочинам — Bloomberg
|Золото й срібло різко дешевшають, алюміній опустився нижче $3300 за тонну
|Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15% річних
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,96 грн/$1
|Долар США знецінюється щодо основних світових валют
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play