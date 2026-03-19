Долар під тиском геополітики: Пишний пояснив курсові коливання

16:34 19.03.2026 |

Фінанси, Економіка

Протягом останніх тижнів долар США здорожчав щодо більшості валют, передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових та товарних ринках.

Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в НБУ, передає кореспондент Укрінформу.

Водночас обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн - основних торговельних партнерів України, за словами голови Нацбанку, змінився незначно.

"Російська агресія і надалі залишається основним ризиком, створюючи загрози для цінової динаміки та економічної активності в Україні. Водночас упродовж останніх місяців посилилися ризики, пов'язані із загостренням геополітичної конфронтації у світі", - відмітив Пишний.

За його словами, якщо війна на Близькому Сході буде тривалою, світові ціни на енергоресурси з високою ймовірністю суттєво відхилятимуться від траєкторії прогнозу НБУ. З одного боку, це додатково посилюватиме інфляційний тиск в Україні, з іншого, - збільшуватиме спроможність Росії продовжувати повномасштабну війну.

Однак, на думку голови НБУ, ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається також ймовірність реалізації і позитивних сценаріїв. Вони, зокрема, пов'язані з посиленням військової й фінансової підтримки партнерів.

"З початку року Україна отримала $5,5 млрд офіційного фінансування. Завдяки цим надходженням уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб. Міжнародні резерви залишалися на високому рівні та на кінець лютого становили близько $55 млрд. Такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку", - сказав Пишний.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9617
  0,0657
 0,15
EUR
 1
 50,5032
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,20 0,46 43,7800  0,19 0,43
EUR 50,3841  0,21 0,42 50,4170  0,20 0,40

